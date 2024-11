Giovanna Ewbank abre álbum de fotos com os filhos no Rancho da Montanha

Depois de um período 'offline' das redes sociais, Giovanna Ewbank voltou para seu Instagram nesta segunda-feira, 11; confira as fotos

Nesta segunda-feira, 11, Giovanna Ewbankconfessou estar extasiada após um período 'offline' das redes sociais. A apresentadora publicou novas fotos em que aparece em momentos romantico com o marido, Bruno Gagliasso, e os três filhos, Titi, Bless e Zyan.

"A vida off-line tem sido tão prazerosa. Dias longos, intensos e mais saborosos. Olho no olho, pés descalços e vento no rosto. Quando a gente entra no ritmo da vida off-line, o desafio é retornar ao caos sem se bagunçar novamente. Concordam?", escreveu na legenda.

Os cliques renderam uma série de elogios de amigos e fãs nos comentários do post: “Aiiii família linda…”, escreveu Manu Gavassi, que anunciou recentemente a gravidez, “Que linda!!!! Delicia de fotos! Família maravilhosa!”, comentou Mariana Ximenes, “Passou 335 vezes na fila da beleza cada um desta família, heim!”, elogiou uma fã, “A vida no rancho tem uma vibe muito boa”, refletiu outra.

Giovanna Ewbank arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo ensaio fotográfico em família. As imagens foram feitas para celebrar o seu aniversário de 38 anos. Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz e apresentadora aparece fazendo carão ao lado do marido, o ator Bruno Gagliasso, e os três filhos do casal.

Bruno Gagliasso expõe fone sujo de Giovanna Ewbank

Após viajarem para Paris, na França, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank voltaram para o Brasil e compartilharam um momento no avião na quarta-feira, 07. A famosa então revelou que estavam passando por um perrengue ao não conseguirem usar o fone de ouvido.

A ruiva então emprestou o acessório para o esposo, contudo, ele não estava conectando ao celular de seu amado. Querendo muito assistir a uma série durante o voo, o ator foi até pedir ajuda para a amiga, a atriz Giovanna Lancellotti. No fim, após conseguir fazer o fone funcionar, Bruno Gagliasso acabou expondo um detalhe do item da mulher. Veja o momento inusitado aqui.