Lexa compartilha reflexão sobre luto: 'Niguém te conta'

A cantora Lexa usou as redes sociais neste domingo, 27, para compartilhar uma reflexão. Pouco mais de dois meses após a morte de Sofia — sua filha com Ricardo Vianna, que nasceu prematura e faleceu três dias após o parto —, a artista publicou uma mensagem sobre a saudade após a perda.

"Ninguém te conta, mas sobreviver ao luto não é sobre ser forte o tempo todo... é sobre achar pequenas brechas pra ser feliz, mesmo carregando a saudade".

O que aconteceu com a filha de Lexa e Ricardo Vianna?

Vale lembrar que Sofia nasceu antes do previsto, pois, Lexa foi diagnosticada com síndrome de HELLP. Cerca de duas semanas antes do parto, a cantora foi internada em janeiro no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, com pré-eclâmpsia.

A cantora deu à luz no dia 2 de fevereiro. Porém, a bebê Sofia não resistiu e faleceu no dia 5 de fevereiro. Em entrevista ao Fantástico, Lexa contou pela primeira vez sobre os problemas de saúde que a bebê teve ao nascer. "A minha filha nasceu com todas as coisas que eu estava sentindo. Ela nasceu com rins comprometidos, com fígado, com a pressão alterada. Muito pequenininha, mas muito linda”, disse ela, entre lágrimas.

Psicóloga avalia luto de Lexa

Dois meses após a perda, ela anuncia o lançamento de uma canção dedicada à bebê: Você e Eu. Mas por que cantar é, para ela, uma forma de seguir em frente? Para entender essa escolha da cantora, a CARAS Brasil conversou com a psicóloga perinatal Rafaela Schiavo, especialista no acompanhamento de gestantes e mães em situação de perda gestacional. Segundo ela, externalizar a dor por meio de rituais simbólicos pode ser essencial para a saúde emocional dos pais. Leia a entrevista completa!

