Ginastas de edições olímpicas passadas dão rolê juntos: 'Muita história'

Após uma rotina intensa de trabalho na cobertura olímpica, ginastas olímpicos se reuniram em um barzinho para relembrar a própria trajetória

Diego Hypolito compartilhou uma foto de peso, nesta quinta-feira (1). Isso porque o ex-ginasta olímpico posou com outros atletas icônicos do país que fizeram história como competidores de edições passadas das Olimpíadas. O medalhista olímpico deu um "rolê" com Daiane dos Santos, Arthur Zanetti e Lais Souza, aproveitando a folga da cobertura dos Jogos em Paris.

"Olhem essa galera. Muita história feliz e de força! Amo vocês", escreveu o ginasta na legenda da publicação. Daiane, Diego e Arthur fazem parte do time de comentarista da TV Globo, enquanto Lais faz parte do time da Cazé TV. A atleta teve que interromper a carreira após se acidentar e perder o movimento dos membros.

Nos comentários da publicação, fãs se derreteram pelo quarteto, que garantiram uma série de medalhas para o país: "Que time! Os ídolos eternos do Brasil", escreveu uma usuária do Instagram. "Vocês são lendários. Abriram caminhos para essa nova geração", opinou o outro. "Que orgulho de ver vocês. Cresci assistindo a todos. Obrigada por serem inspiração para as nossas meninas da atualidade", comentou um fã da ginástica brasileira.

Ginastica artística do Brasil faz história

Nesta semana, as meninas da ginástica garantiram duas medalhas para o país. A primeira foi histórica: uma medalha de bronze, que representa a primeira do Brasil na modalidade. Já a segunda delas foi a medalha de prata de Rebeca Andrade, conquistada nesta quinta-feira, durante a final da prova geral individual.

Após a vitória em grupo de Flávia Saraiva, Rebeca Andrade, Lorrane dos Santos e Julia Soares, os veterenos Daiane dos Santos e Diego Hypolito, choraram muito e refletiram sobre o peso das medalhas para o esporte no Brasil:

"Há 20 anos a gente entrou pela primeira vez com uma equipe completa, em Atenas. E agora a gente vê o Brasil ser medalhista olímpico. As meninas fizeram tudo para que este momento acontecesse agora. É muito bom ver que elas, mais do que merecidamente, tiveram essa recompensa. Vê-las no pódio é incrível!", disse Daiane.