A ex-ginasta e comentarista da TV Globo, Daiane dos Santos viralizou com a reação à acrobacia de Biles, que não deveria vazar no "ao vivo"

Assim como os torcedores da ginástica artística,Daiane dos Santos não conseguiu conter a emoção ao assistir a final individual olímpica, nesta quinta-feira (1). A ex-atleta, considerada um dos maiores nomes do esporte, é comentarista da Globo e não esperava ter o áudio vazado, depois de comentar um erro da campeã mundial Simone Biles.

Biles executava sua sequência nas barras assimétricas quando trocou da maior para a menor e flexionou os joelhos, evitando uma queda. Nos estúdios da emissora, Daiane analisava o replay da performance e disparou: "Meu deus, ai que esperta!".

Apesar de ter dito em bom som, Daiane não esperava que a frase vazasse no áudio, mas foi incetivada pelo colega Luís Roberto a explicar o motivo da opinião: "Nessa hora, ela flexiona o joelho para não sofrer a queda e perder mais pontos. Foi um raciocínio muito rápido", pontuou a veterana.

A manobra feita por Biles ainda fez com que ela perdesse vários pontos, já que em uma movimentação correta, as ginastas devem estender as pernas. Em decorrência do erro, Simone recebeu sua menor nota nas barras, com 13.733.

Apresentação da Simone Biles nas barras assimétricas. pic.twitter.com/aQbqTwAEb2 — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) August 1, 2024

Nas redes, internautas reagiram com bom humor à fala de Daiane:"Ela gritando 'ai que esperta' para a Simone Biles, mas quase que foi um 'ai que filha da p*ta", opinou um usuário do X. "Me assustei nessa hora, porque pensei que ela tinha dito 'ai que merda'", relatou a outra.

Simone Biles diz que não quer competir com brasileira

Biles conquistou a medalha de ouro no geral individual das Olimpíadas, em seguida, veio Rebeca Andrade, com a prata, e a norte-americana Sunisa Lee, com o bronze. Depois da conquista, a ginasta fez uma declaração sobre a rival brasileira que divertiu jornalistas durante coletiva de imprensa.

"Eu estou cansada e ela está muito perto de mim. Nunca tive uma atleta tão próxima. Isso definitivamente me deixou em alerta(...)", declarou ela.