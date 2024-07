Ex-atleta olímpica Lais Souza se emociona com vitória de ginastas brasileiras

A ex-ginasta Lais Souza, que interrompeu a carreira em decorrência de uma lesão vertebral, ficou emocionada com a vitória das colegas nas Olimpíadas

A ex-atleta olímpica e comentarista esportiva, Lais Souza, compartilhou da emoção do público brasileiro ao ver a vitória inédita das ginastas brasileiras, que conquistaram uma medalha de bronze na fase em equipe das Olimpíadas de 2024, nesta terça-feira (24).

Lais, que atualmente é palestrante e parte do time da Cazé TV, precisou pausar a carreira esportiva após sofrer uma lesão vertebral e ficar tetraplégica.

"Ainda não tô sabendo descrever essa emoção! Mas posso dizer: Chorei, fiquei nervosa, emocionada e muito ORGULHOSA desse resultado. É Bronze para o Brasil. Merecidíssimo! Vem mais e eu vou estar aqui e aí com vocês pra essa conquista histórica!", escreveu a medalhista mundial nas redes.

Em um vídeo gravado momentos depois da vitória ser anunciada, Lais é consolada enquanto tenta conter as lágrimas. Em outro registro, ela também mostrou que conversou com uma antiga colega do esporte, Daiane dos Santos, que também se emocionou com a vitória das meninas. Ambas participaram das Olimpíadas de Atenas, em 2024.

Nos comentários da publicação, fãs da ginástica relembraram a trajetória de Lais: "Todas vocês tem um pouquinho desse bronze. Você, Dani, Jade, etc... Sinta-se representada", comentou um fã da ginasta. "Laís, obrigada por ser tão importante para o Brasil. Essa medalha também é sua", escreveu a outra.

O que aconteceu com Lais Souza?

Com 10 pódios mundiais na carreira, duas Olimpíadas, em Atenas e Pequim e duas medalhas nos Jogos Pan-Americanos de 2007, Lais fez seu nome da ginástica artística brasileira. Após a trajetória extensa com o esporte de verão, a atleta investiu em uma modalidade de inverno, o esqui aéreo.

Durante um treino para as Olimpíadas de Inverno em Sochi, na Rússia, ocorreu uma fatalidade com a estrela. Lais se chocou com uma árvore e fraturou a vértebra C3 da coluna cervical, além de uma lesão na medula. O impacto fez com que ela perdesse os movimentos dos membros, sem que sinta nada abaixo do pescoço.