Gil do Vigor revela quantas casas comprou após ficar milionário: ‘Vigorei muito’

Ex-participante do BBB, Gil do Vigor não venceu o reality show, mas multiplicou o seu dinheiro e ficou milionário. Saiba quantas casas ele já comprou

O economista Gil do Vigor ficou em quarto lugar no BBB 21, da Globo, e se tornou milionário após o reality show. Mesmo sem o prêmio de vencedor, ele fez sua fortuna com contratos publicitários e ao assinar o contrato com a Globo para ser comentarista na programação de entretenimento. Agora, ele contou quantas casas conseguiu comprar após a fama.

Em entrevista na Coluna Play, do Jornal O Globo, Gil contou que já comprou 5 casas nos últimos anos. “Tive a honra de dar uma casa para minha e para cada uma das minhas irmãs (são duas). Eu comprei duas casas também”, afirmou ele, que também comprou um terreno para expandir sua casa. “Eu comprei o terreno do lado da minha casa. Dobrou o tamanho. Vamos iniciar a reforma desta extensão. Gosto de casa grande, acho muito legal”.

Além disso, o economista disse que está tranquilo na questão de dinheiro, mas que tem os pés no chão. "O faturamento em alguns meses pós-"BBB" foi bem vigorado. Hoje não tenho uma estimativa, a gente fez uma quantidade boa, bastante vigorosa. Vigorei muito. Também tenho dinheiro investido, porque é bom botar o dinheiro para trabalhar para você. Estou bem estabelecido. O amanhã a Deus pertence. Eu falo: "Mainha, a gente tem que estar pronto. Que o Senhor nos livre, mas, se alguma coisa acontecer, temos uma casa para morar e um dinheirinho para pagar as contas todo mês. Importante é sempre garantir que vai ter o mínimo necessário para uma vida confortável. Isso a gente tem", afirmou.

Conheça uma das casas de Gil do Vigor:

Gil do Vigor consola Juliette

O economista e ex-BBB Gil do Vigor deu o seu apoio para a cantora e ex-BBB Juliette Freire ao ver um desabafo dela na internet. Em seu perfil no X, antigo Twitter, a morena comentou sobre a mudança em sua personalidade depois de participar do Big Brother Brasil.

“Tava vendo uns vídeos do BBB aqui e sinto falta daquela Juliette doida e tagarela. Acho que a responsabilidade acaba nos endurecendo mesmo. O fato é: quero aquela menina de volta… ela me faz feliz!", disse ela.

Então, Gil fez questão de demonstrar o apoio para ela e elogiá-la. "Você ainda é essa menina, Ju, que encantou o Brasil e fez com que todos se apaixonassem por você. Eu amo você, assim como seus fãs. Mesmo com tanto peso, que só quem passou pelo que nós passamos pode entender , você continua sendo aquela menina humilde e amorosa. Amo você!", escreveu.

Ao ver o post dele, ela respondeu: "Ounnn que coisa linda. Também amo muito você, amigo".

