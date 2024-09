Pais de seis, Leticia e Juliano Cazarré ganham vale night no Rock in Rio

A stylist Leticia Cazarré e o ator Juliano Cazarré são pais de Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena, Maria Guilhermina, e Estêvão

Leticia e Juliano Cazarré ganharam um vale night. Pais de seis filhos, o ator e a stylist e influenciadora digital vão curtir as apresentações do Rock In Rio nesta quinta-feira, 19.

Para o evento, Juliano surgiu usando um look todo preto, já sua esposa, apostou em uma calça prateada, camisa branca e botas pretas.

Vale lembrar que o casal são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 12, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de seis meses, e na última terça-feira, 17, Leticia revelou que cinco dos seis filhos estavam doentes. Ela explicou que Maria Guilhermina está internada e os outros herdeiros estão com febre e outros sintomas de virose. O único que não apresenta questões de saúde é Inácio.

Apesar de já ter seis filhos, a mulher de Juliano falou sobre a possibilidade de ter mais filhos. "Deus é quem sabe, eu não tenho que pretender nada", respondeu ela, ao ser questionada por um seguidor.

Confira:

Juliano e Leticia Cazarré - Foto: Paulo Tauil/BrazilNews

Leticia Cazarré revela quantos funcionários tem em casa

A esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré, chamou a atenção nos últimos dias ao contar como lida quando a maioria de seus filhos estão doentes. Mãe de seis crianças, a stylist abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e esclareceu algumas dúvidas dos internautas, inclusive, ela revelou quantos funcionários tem em casa.

Ao ser questionada sobre a quantidade de pessoas que atuam em seu lar com o artista, a bióloga, que trabalha no meio da moda, falou que há cerca de cinco colaboradores, cada um com uma função. "Uma funcionária maravilhosa que se chama Ana Flora (5x semana). Uma cozinheira muito querida que se chama Andrea (1x semana). Uma babá folguista também muito legal que se chama Tânia. Uma dupla de pai e filho que cuida da piscina/jardim/cachorros, são o Francisco e o Vinicius", contou.