Jade Picon aposta em look metalizado para curtir o Rock In Rio

Jade Picon aproveitou o tempo livre para curtir o Rock In Rio e arrasou na escolha do look ao apostar em um body azul metalizado

Nesta quinta-feira, 19, Jade Picon aproveitou o tempo livre para curtir o Rock In Rio, famoso festival que acontece no Rio de Janeiro. O evento conta com shows dos mais variados artistas como Ed Sheeran, Jão, Gloria Groove, entre outros.

A atriz fez questão de posar para os fotógrafos ao chegar no local e arrasou na escolha do look para a ocasião. Jade apostou em um body de um ombro só azul metalizado e uma calça jeans de cintura baixa. O cabelo preso deu o toque final na produção.

Jade fez sua estreia como atriz ao interpretar Chiara na novela Travessia, exibida pela Rede Globo entre 2022 e 2023. Agora, a atriz se prepara para ganhar as telonas como uma das protagonistas do filme Cinco Júlias, que tem estreia prevista para 2025.

Desabafo

A influenciadora digital e atriz Jade Picon usou as redes sociais para desabafar com o público a respeito do momento delicado que está enfrentando em sua vida pessoal. Ela, que recentemente perdeu a avó paterna, contou ao público que a avó materna, Odete, faleceu na terça-feira, 17.

Após realizar uma homenagem, Jade compartilhou uma sequência de vídeos em seus stories no Instagram refletindo sobre a dor do luto. Ao longo do relato, a ex-participante do BBB 22, da TV Globo, contou que nunca havia perdido pessoas tão próximas até então.

"Gente, dia triste por aqui. Cara, 2024 tá... olha está muito bom, mas está muito difícil também. Muito doido, está acontecendo coisas que eu não tenho repertório para lidar, não sei como responder. Eu nunca tinha passado, lidado, com pessoas que eu amo partindo. E esse ano, em um período muito curto de tempo se foram duas. Mas é isso, aprender, viver, saber que faz parte", iniciou ela.

Em seguida, apesar da tristeza inevitável, Jade Picon contou aos seguidores que sempre ressaltou o quanto amava as duas avós. "Mas, eu estou bem. Já chorei tudo que eu tinha para chorar, dá para ver pela minha cara. E eu gosto de compartilhar essas coisas com vocês. Estou aprendendo a lidar com o luto, acho que como tudo na vida não tem fórmula secreta, mágica", declarou.

"Sabe quando você quer tacar tudo para cima? Quer só um colinho, sabe? Outra coisa que eu aprendi em 2024: o mundo não para. Pode cair um meteoro na sua vida pessoal, o mundo não para. E isso é difícil de administrar. O que fica comigo são as memórias boas, as saudades e realizar meus sonhos do jeito que as duas gostariam que eu fizesse", finalizou Jade.