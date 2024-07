Gabriela Pugliesi conta detalhes de pós operatório e mostra antes e depois

Gabriela Pugliesi dividou detalhes do pós operatório da cirurgia nas pálpebras em suas redes sociais nesta terça, 23; confira antes e depois

Gabriela Morais, ex Pugliesi, dividiu detalhes de seu pós-operatório da cirurgia nas pálpebras na manhã desta terça-feira, 23. Em seu Instagram, ela surgiu de "cara limpa", sem filtro, e mostrou como está o rosto depois da operação. Pugliesi passou pelo procedimento no sábado, 20.

"Olha como estou hoje, zero filtro, para vocês verem a real mesmo. Estou bem melhor, hoje é o terceiro dia, fiz na sexta-feira. E sabe o pra mim é o mais complicado? É ficar sem fazer exercício, eu juro.Eu acordo com energia e é um desespero ficar parada. Está bem tranquilo, hoje dormi bem melhor", disse.

"Pra mim o mais difícil foi o primeiro dia que eu não enxergava nada. Ainda estou enxergando pior porque o olho está bem fechado, mas tudo bem", completou.

Vale ressaltar que a cirurgia consiste na retirada do excesso de pele das pálpebras inferiores e/ou superiores, além de posicionar as pálpebras corretamente, diminuindo a aparência cansada e envelhecida do paciente. Além disso, também pode ser realizada a retirada do excesso de gordura nas pálpebras.

Nesta segunda-feira, 22, a influenciadora já havia atualizado seus seguidores como estava após o procedimento. "Ainda estou japonesa, mas é assim mesmo que fica. Zero dor, só o incomodo pra enxergar. Estou fazendo muita compressa com chá de camomila gelado e máscara de gelo. Eu demorei porque estava sem coragem, mas eu queria tanto fazer isso", disse Gabriela.

Gabriela Pugliesi mostra mudanças no corpo após nascimento do filho

Em suas redes sociais, Gabriela Pugliesi sempre faz questão de compartilhar todos os momentos de sua rotina fitness com seus mais de cinco milhões de seguidores. A influenciadora é mãe de Lion, de um ano, e de Massimo, de quatro meses, frutos do seu relacionamento com Túlio Dek.

Focada, a famosa já retomou a rotina de exercícios pouco após o nascimento filho e já retomou o peso anterior à gestação. Porém, Gabi ficou com flacidez na região da barriga, o que é normal acontecer após gestações. Nesta segunda-feira, 24, a loira publicou em seu Instagram um vídeo em que aparece de top.