Entenda reação alérgica que causou internação de Virginia Fonseca

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca (25) foi parar no hospital por conta de uma crise alérgica chamada farmacodermia, que teve início horas depois de ela ter recebido alta após dar à luz José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe (26). Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf explica o que é o problema.

De acordo com a especialista, a farmacodermia é uma forma de reação alérgica cutânea (na pele), ocasionada por uso de medicamentos. Sobre as reações, ela explica: “Depende de cada tipo de farmacodermia. No geral, são manchas e placas avermelhadas, que podem ser acompanhadas ou não de coceira, ardência, dor ou até bolhas. Podem ser localizadas ou distribuídas de forma difusa em todo o corpo”.

Esse tipo de reação alérgica é comum e não acontece só com grávidas. “Pode acontecer com qualquer pessoa que faça o uso de algum medicamento”, ressalta Luciana. “Não tem como prevenir, a não ser que a pessoa já tenha passado por alguma farmacodermia e passe a evitar o medicamento que causou”, emenda a dermatologista.

De acordo com a especialista, para tratar é preciso suspender o medicamento e tratar os sintomas como a coceira (antihistamínicos), a dor (analgésicos), a vermelhidão (corticoide tópico) e usar, no momento, sabonete para pele sensível.

INTERNADA ÀS PRESSAS

Poucas horas após receber alta da maternidade, Virginia foi hospitalizada. Em suas redes sociais, a influenciadora contou que, após ser diagnosticada com virose e reação alérgica, teve uma piora repentina dos sintomas e precisou passar mais uma noite internada no hospital.

Nos stories do Instagram, ela apareceu no leito do hospital e contou o que aconteceu: “Bom dia, bom dia! Eu sumi ontem porque eu vim pro hospital, gente. Josephino passou mais um dia dormindo no sofá, mas é porque eu continuo inchando muito e eu estava tomando o anti alérgico, mas comecei a sentir dificuldade para engolir”.

Na sequência, a apresentadora contou que já foi medicada: “A gente ficou com medo, então a gente optou por vir pro hospital. Meu dermato veio me ver, ele falou que tipo de alergia que era e que o medicamento que ele iria me passar eu não poderia voltar para casa, por motivos dele e ele está certo. Não sei explicar, mas ele achou melhor eu dormir aqui”.