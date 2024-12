Flávia Noronha se desespera ao ver seu cachorro mal após tomar vacina

Após levar seu cachorro para tomar vacinas, Flávia Noronha se desespera ao vê-lo mal por ter tido choque anafilático; veja o que aconteceu

A apresentdora Flávia Noronha, do TV Fama, da RedeTV!, tomou um susto nesta terça-feira, 17, ao levar seu cachorro Frederico para tomar vacina. O cão de pequeno porte, de cerca de 2 kg, tomou mais de uma dose e acabou tendo um choque anafilático.

Muito abalada e desesperada ao ver o pet internado, após ter chegado bem e com saúde, a jornalista surgiu aos prantos em sua rede social pedindo orações para o peludo. Flávia Noronha contou que o filho de quatro patas tomou as vacinas recomendadas para cães e uma de alergia, já que seu yorkshire tem alergias, algo muito comum de sua raça.

"Eu odeio pedir coisas, odeio me expor, aqui nas redes sociais, mas, o meu cachorro, o Frederico, acabou de ter um choque anafilático, foi tomar uma vacina e eu peço por favor pra vocês orarem por ele, por favor orem pelo Frederico, todo mundo que me conhece sabe que o Frederico é a minha vida, por favor orem pelo meu pequeno, ele teve um choque anifilático depois de tomar uma vacina, ele não tá nada bem e eu trouxe ele saudável. Eu trouxe ele saudável, apenas pra tomar uma vacina e olha como ele tá, por favor orem por ele", apareceu chorando.

"O Frederico tava saudável, tava andando, tinha comido hoje, tava eu e minha filha, ele tomou três vacinas, eu perguntei, eu liguei antes pra saber se podia dar citopoint, que é porque ele tem alergia, junto com a da raiva e a V10 e falaram que podia e agora eu tô voltando pra casa sem o Frederico, ele tá internado, ele não tá nada bem, ele teve um choque anifilático muito sério", mostrou seu desespero.

Flávia Noronha apresentou o TV Fama

Mesmo após a situação dramática, Flávia Noronha apresentou o TV Fama ao vivo e atualizou o estado de saúde de seu cão.

“Para quem me acompanha e me viu chorando no Instagram, eu tenho que falar o que aconteceu comigo hoje, mas eu não poderia deixar de estar aqui. Meu cachorrinho segue internado. Muito obrigada pelo carinho. Esse olhinho inchado é por causa do meu cachorrinho que está internado. Então peço orações. Mas o barco tem que tocar, o show tem que continuar e a gente preparou um TV Fama muito especial", revelou no programa.

Leia também:Susto! Flávia Noronha passa por cirurgia às pressas: 'Urgência'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flavia Noronha (@flavianoronha)