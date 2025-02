Flávia Alessandra recebe elogios ao posar com vestido verde

Em suas redes sociais, a atriz Flávia Alessandra posou usando um vestido verde e recebeu inúmeros elogios dos seus seguidores

Em suas redes sociais, Flávia Alessandra sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 19, a atriz publicou diversas fotos em que aparece usando um vestido verde enquanto faz pose diante de uma paisagem linda.

"A beleza é você, menina", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Se verde é assim, imagina madura. Bem brega eu", brincou uma internauta. "A beleza tem nome o nome composto mais lindo, Flávia Alessandra", disse outra. "Mulher lindíssima", elogiou uma terceira.

Flávia Alessandra está confirmada como Sandra em Êta Mundo Melhor, novela que deve estrear este ano na Rede Globo.

Momento difícil

A atriz Flávia Alessandra usou as redes sociais para compartilhar um relato sobre os desafios familiares que enfrentou nos últimos meses. Em uma publicação no Instagram, a artista contou que tanto o marido, Otaviano Costa, quanto o pai, Hélio Lima da Costa, passaram por problemas de saúde.

Na publicação, a artista iniciou: "Os corações dos dois homens da minha vida resolveram me pregar peças no último ano". Na sequência, Flávia contou o que aconteceu com o pai. "Depois do susto que levamos em 2024 com o aneurisma do Otaviano, já começamos 2025 com papai fazendo sua oitava cirurgia cardíaca e colocando seu sexto marca-passo, dessa vez um pouco antes do tempo inicialmente previsto".

"Desde o momento da internação, ele recebeu muito apoio da família e isso com certeza fez muita diferença. Afinal, diferente da primeira vez que papai colocou um marca-passo, ele não tem mais 44 anos: tem 88", continuou ela, que tranquilizou os seguidores. "Graças a Deus, tudo correu bem e ele já está recebendo muito amor e carinho da família inteira".

Ainda no desabafo, a atriz falou sobre a importância de cuidar da saúde. "E mais uma vez fica o alerta: cuidem da saúde de vocês, mexam-se e tentem priorizar uma alimentação saudável. Se não for por você, que seja por aqueles que você mais ama. Os dois passaram por tudo isso com maestria graças a muito cuidado ao longo da vida!".

E refletiu: "Você deve estar pensando: “tudo isso deve ter virado várias chaves, mudado a perspectiva da família sobre a vida”. E eu afirmo que não. Não mudou nada! Sempre soubemos do que é feita a vida e vivemos pautados no que importa de verdade: estarmos juntos e com sorrisos no rosto. SEMPRE! E antes que achem que nossa família é perfeita, já adianto: não é. Aqui tem tudo que toda família também tem, mas escolhemos enfrentar os percalços da vida assim: UNIDOS!". Por fim, Flávia agradeceu aos médicos e toda equipe que cuidou do seu pai.

