Durante o velório do apóstolo Rina, seu filho, Rininha, emocionou os presentes ao relembrar momento do acidente; confira o discurso

O estudante Rinaldo de Seixas Pereira Neto, conhecido como Rininha, emocionou a todos ao relembrar momento do acidente de seu pai, o apóstolo Rina. Fundador da igreja Bola de Neve, Rina sofreu um trágico acidente de moto em Campinas, São Paulo, no último domingo, 17.

Durante o velório, realizado na sede da igreja na Lapa, zona oeste de São Paulo, na segunda-feira, 18, Rininha detalhou os últimos momentos vividos ao lado do pai. "Eu presenciei tudo. Quando aconteceu o acidente, eu estava lá. A única coisa que eu queria era ter me despedido da forma certa, ter mais cinco minutos com ele", disse ele, com a voz embargada.

Rina e o filho haviam participado juntos do Congresso Pregadores do Asfalto 2025, realizado em São João da Boa Vista, São Paulo. Nas redes sociais, Rininha também falou sobre a perda do pai. "Não consigo mais sentir alegria e sorrir de verdade. Eu não consigo sentir a mesma felicidade e ter as mesmas brincadeiras e zoeiras que a gente já teve. Eu preciso tanto de você comigo, pai. Eu não sei mais o que eu faço sem você. Eu te amo, pai."

O apóstolo Rina (1972-2024) deixou três filhos, o primogênito Rinaldo Neto, de 19 anos, Raquel Seixas, de 17, e Renan Seixas, de 9.

Confira publicação recente de Rininha sobre o pai:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por rinaldo (@ri_netoo)

A causa da morte do apóstolo Rina

A morte repentina de Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, abalou os fiéis da Igreja Bola de Neve, já que ele foi o fundador deste culto evangélico. Ele faleceu aos 52 anos de idade no último domingo, 17, no interior de São Paulo. Agora, a causa da morte dele foi revelada.

De acordo com o site G1, Rina faleceu em decorrência de um acidente de moto na Rodovia Dom Pedro, em Campinas. Ele teve uma fratura na clavícula e foi levado ao Hospital das Clínicas Unicamp. Porém, o quadro dele se agravou no caminho.