Filho de Marcello Antony completa 22 anos e surge em foto inédita com o pai

O ator Marcello Antony exibe foto inédita com o filho Francisco para celebrar os 22 anos do rapaz. Veja a selfie de pai e filho

O ator Marcello Antony está em festa nesta quinta-feira, 5, ao celebrar o aniversário de 22 anos do filho Francisco. Nas redes sociais, ele fez questão de comemorar a data especial com uma homenagem para o herdeiro.

O artista exibiu uma foto inédita dos dois juntos e sorridentes no dia a dia deles em Portugal, na Europa, onde vivem há alguns anos. “Francisco Antony. Feliz 22 anos. Te amo”, disse ele na legenda.

Francisco é fruto do antigo relacionamento de Antony com a atriz Mônica Torres, com quem ele também teve Stéphanie, de 24 anos. Além dos dois, o ator é pai de Lorenzo, de 11 anos, do casamento com Caroline, e é padrasto de Lucas, de 23 anos, e Louis, de 18 anos.

Nova carreira de Marcello Antony

O ator Marcello Antony revelou que não pretende abandonar a carreira artística. Ele se tornou corretor de imóveis de luxo em Portugal e surpreendeu os fãs com a novidade. Apesar da nova profissão, o artista quer seguir com a atuação.

"A notícia que rola é que eu abandonei a minha carreira, que eu joguei no lixo. Não. Vou ser ator até morrer, até ficar velhinho. É uma profissão que me permite trabalhar assim. Só agreguei a uma coisa que eu vi uma oportunidade muito boa, já que eu moro em Portugal e conheci corretores que trabalham numa agência poderosa no mundo inteiro. Mas o subtexto é: hoje ele está na esquina, pedindo dinheiro, esmola", disse ele no canal de Leda Nagle.

Então, ele revelou como a chance de ser corretor surgiu na vida dele. "Eu conheci um corretor que me fez um convite formal para fazer parte da equipe para monetizar, usar a minha imagem e fazer um dinheiro também. E por que não? Aceitei de bom grato e não imaginei que teria tanta repercussão assim", contou.

