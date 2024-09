Filha de Vitor Belfort faz carta emocionante à tia desaparecida, Priscila Belfort

Com lançamento de série sobre desaparecimento de Priscila Belfort, uma das filhas de Vitor Belfort fez uma carta direcionada para a tia

O misterioso desaparecimento de Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, segue sem solução há 20 anos. Com a estreia da série documental 'Volta, Priscila', disponível no Disney+, a família mantém a esperança de que novos desdobramentos do caso possam vir à tona.

Na noite de quarta-feira, 25, dia em que a produção foi lançada oficialmente ao público, Joana Prado, esposa de Vitor, compartilhou em suas redes sociais um vídeo emocionante de uma das filhas, Vitória Belfort, falando sobre a tia.

No registro em questão, a sobrinha de Priscila Belfort lê em voz alta uma carta aberta escrita especialmente para a familiar, que ela não chegou a conhecer. Bastante emocionada, a jovem de 16 anos ressalta a esperança de encontrá-la.

"Querida tia Pri, nós sentimos sua falta. Mesmo que eu nunca tenha te conhecido, sinto que seremos melhores amigas. Hoje assisti ao seu documentário e consegui ver quem você é. Para ser honesta, sinto que te conhecia. Tia, você era linda, gentil, amorosa, inocente, criativa, engraçada, sorridente…", iniciou Vitória.

"Esta carta é para você. Nós não sabemos onde você está, mas Deus, todo poderoso, sabe. Meu pai sempre me diz desde pequena o quanto você era linda, não apenas por fora, mas também por dentro. Só de olhar para seus vídeos, pude dizer que você tinha um coração que queria servir as pessoas", continuou.

Em seguida, a filha de Joana Prado e Vitor Belfort destacou o grande desejo em conhecer a tia. "Muitas vezes imagino como seria se você estivesse aqui. Me pergunto sobre o som da sua voz, seus olhos, seu lindo sorriso, e todas as pequenas coisas que fazem você ser você", declarou ela.

"Penso em você com frequência, sobre as conversas que teremos, as memórias que poderemos criar, e como minha vida poderia ser diferente com você. Tia Pri, tenho tanta confiança de que te encontraremos novamente. Seja no céu ou aqui na Terra, teremos as conversas que nunca tivemos, e criaremos memórias. Te amo tanto e confio no plano de Deus", concluiu a sobrinha de Priscila Belfort.

Além de Vitória, Joana Prado e Vitor Belfort também são pais de Kyara, de 14 anos, e Davi, de 19. A empresária, inclusive, revelou recentemente que o desaparecimento da cunhada afetou a criação dos três herdeiros.

