Filha de Sabrina Sato diverte internautas ao mostrar presente dado pela mãe

Sabrina Sato voltou de viagem e trouxe uma guloseima inusitada para a filha, o que deixou a menina que esperava doces chocada

Zoe, a filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, divertiu internautas ao gravar a própria reação com o presente inusitado que ganhou da mãe, nesta terça-feira (16). A apresentadora voltou de viagem recentemente e decidiu comprar um snack de insetos para experimentar com a pequena, no entanto, a menina esperava ganhar doces.

"Gente, pensei que minha mãe só iria me trazer doces, presentes, mas olhem o que ela trouxe", disse a pequena filmando o prato cheio de insetos desidratados. Em seguida, Zoe disparou: "Vocês entenderam alguma coisa? Porque eu não vou comer, mas se vocês quiserem, comam vocês! Ela vai comer. Duvido ela comer".

A pequena mostrou que a guloseima diferenciada se trata de um mix de insetos salgados. Ao todo, o pacote contém, cinco espécies diferentes, são elas: grilos, gafanhotos, bicho-da-seda, grilos do campo e vermes salgos. Ainda que Zoe tenha dito que a mãe iria comer sozinha os insetos, Sabrina passou a oferta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

"Zoe tem um carisma herdado. Já sabemos que temos outra estrela na família", escreveu um internauta sobre o vídeo da menina. "Ela está certa, Sabrina! Você comprou, então você que coma", brincou a outra. "Acho que dormi demais! Ela está enorme e uma gracinha", pontuou uma usuária do Instagram.

Zoe e Sabrina viajam para Lisboa

Para aproveitarem as férias em grande estilo, assim que Sabrina voltou de uma viagem a trabalho no Japão, para a gravação de seu quadro no Fantástico, a família já embarcou em uma nova aventura. Acompanhada do namorado, Nicolas Prattes, e de Zoe, a apresentadora pousou na Europa.

Desta vez, a família escolheu Lisboa, em Portugal, para relaxarem juntos. Nicolas também esteve com a namorada na viagem ao Japão, onde fez uma surpresa romântica para ela e encantou os seguidores: "Por você, eu atravesso o planeta", escreveu ele nos cliques dos dias curtidos no país asiático.