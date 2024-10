Bruna Biancardi posa com Neymar e se declara para o craque

Bruna Biancardi usou as suas redes sociais para compartilhar uma foto em que aparece com Neymar e ainda fez questão de se declarar para o amado

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 29, a digital influencer publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece ao lado de Neymar durante um dia de praia. Na imagem, o casal surge abraçado e Bruna fez questão de se declarar na legenda. "Amo você", escreveu ela.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "O amor venceu", escreveu uma internauta. "Casal que amo", comentou outra. "Façam mais filhos, por favor", pediu uma terceira.

Neymar e Bruna são pais de Mavie, de um aninho. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e de Helena, de três meses, com Amanda Kimberlly. Além disso, o jogador também pode ser pai de uma menina húngara de dez anos, porém o caso corre em sigilo de Justiça.

Apelo

A modelo húngara Gabriella Gáspár, que afirma que sua filha Jázmin Zoé, de dez anos, é herdeira do jogador Neymar, usou seus stories do Instagram no domingo, 27, para mandar um recado para a influenciadora digital Bruna Biancardi. Ela compartilhou um texto pedindo desculpas para a atual namorada do craque.

"Quero pedir desculpas a uma pessoa que considerei má e que influenciou as pessoas. Me desculpe, Bruna", escreveu ela em português. "Acredito que errar é humano, mas pedir desculpas é digno de respeito", complementou.

E ela ainda fez um pedido para Bruna: "Bruna, por favor, responda para tentarmos falar como adultas. Como mãe de duas meninas. Confio que podemos conversar uns com os outros de maneira sensata e ajudar uns aos outros", finalizou.

A mulher em questão é a ex-modelo húngara Gabriella Gaspar. Atualmente, ela trabalha como estoquista em Budapeste e tem 30 anos. A mulher diz que conheceu Neymar Jr quando eles ficaram juntos em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em abril de 2013.

No processo, Gabriella pede a confirmação da paternidade e, caso o resultado dê positivo, ela também solicita o pagamento da pensão alimentícia no valor de 30 mil euros, além dos valores retroativos.