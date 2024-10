Marcela Barrozo encanta com fotos de viagem em família: 'Carrossel de amor'

Nas redes sociais, a atriz Marcela Barrozo abriu o álbum de fotos de sua viagem ao lado do marido, Luiz Fernando Pinto, e da filha, Luiza

Marcela Barrozo, conhecida por participar de novelas de sucesso como 'Chocolate com Pimenta' e 'Senhora do Destino', da Globo, encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 29, ao compartilhar uma sequência de cliques em família.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz abriu o álbum de fotos de sua viagem para Maceió, Alagoas, ao lado do marido, o advogado Luiz Fernando Pinto, e da filha deles, Luiza, de cinco meses. Nos registros, eles aparecem na praia e passeando de barco com a herdeira e também ao lado de alguns amigos.

"Um carrossel repleto de amor, amigos e família. O que a gente leva dessa vida, são os momentos especiais vividos ao lado de quem a gente ama", escreveu Marcela na legenda da publicação.

Os internautas encheram o post de comentários fofos. "Combinação de amor", disse uma seguidora. "Tão linda sua baby!", escreveu outra. "Que família mais linda. A bebê é uma fofura, dá vontade de morder", confessou uma fã. "Que fofura!!! Deus abençoe sua família, Marcela, proteja e guie seus passos!", falou mais uma.

Marcela Barrozo confessa que sente falta da TV

Marcela Barrozo parece que driblou o tempo. Aos 32 anos, ela desfila por aí a mesma carinha conhecida pelo grande público da época em que ganhou destaque como atriz mirim de novelas como Senhora do Destino, Duas Caras e Chocolate com Pimenta. Em entrevista à CARAS Brasil, ela conta que está cursando faculdade de Odontologia e confessa saudades de fazer novelas.

"No momento não estou fazendo nada na área, estou estudando Odontologia, já estou no quinto período e adorando a faculdade. Foi um desejo meu de voltar a estudar, de pensar num plano B enquanto não pintava nenhum trabalho na televisão. Mas amo, morro de saudade de atuar, que é o que sempre gostei de fazer, faço desde pequena, desde os meus 9 anos. Me sinto muito feliz e realizada quando estou atuando, trabalhando como atriz, mas, infelizmente, como não é sempre que a gente tem trabalho, pensei num plano B. Então quis estudar e levar adiante essa outra profissão", confessa. Veja a entrevista completa!

