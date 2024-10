Camilla de Lucas chora por conseguir pagar aulas de inglês

Camilla de Lucas chorou de emoção por conseguir pagar aulas particulares de inglês e contou que não tinha condições disso quando era mais nova

Em suas redes sociais, Camilla de Lucas sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 29, a digital influencer publicou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece chorando e contou que o motivo do choro é de emoção por ter condições de pagar aulas particulares de inglês.

"Saí da aula de inglês e chorei tanto, de ficar soluçando. Acho tão legal quem teve a oportunidade de estudar inglês na adolescência, porque meu pai e minha mãe não podiam pagar. Faço curso agora, graças a Deus consigo pagar aula particular. Sempre quis fazer curso de inglês, mas não dava, não acho que é uma coisa acessível. Achava tudo quando a galera saía da escola e falava que ia para o inglês", disse ela.

Em seguida, a famosa contou que pretende fazer um intercâmbio. "Preciso me organizar para ter tempo por conta de trabalho, porque preciso ficar um longo período fora. Vai me ajudar muito, faço aula particular enquanto não dá, mas é difícil".

Por fim, Camilla comentou sobre a importância de investir em educação. "Tem coisas que são privilégio. Por exemplo, a galera faz pré-vestibular, achava tudo, mas não dava para eu fazer. Passei no Enem, consegui estudar, tirei nota boa e entrei para a faculdade, mas não dava para pagar pré-vestibular, curso de inglês, curso de teatro. Hoje, tento fazer essas coisas que não dava, investir em educação e conhecimento, porque é caro", concluiu.

Rebateu!

Camilla de Lucas compartilhou um série de fotos curtindo o fim de semana na praia, mas os elogios deram lugar as especulações de uma possível gravidez. Sem papas na língua, a vice campeã do BBB 21 rebateu os comentários que recebeu no Instagram.

Segundo Camilla, ela não tem lipo LAD ou HD, procedimento que realça os contornos musculares e define o corpo, deixando com aparência de "tanquinho". A técnica faz muito sucesso entre os famosos.

"Postei uma foto hoje na praia e tem gente comentando, vindo no meu direct falar que estou grávida. Gente, eu não estou grávida. Quando eu estiver, vou falar. A questão é que não tenho lipo LAD e nem lipo HD, essas coisas que vocês estão acostumados a ver hoje em dia na internet. Estou com uma barriga normal, não ligo para ter uma barriga definida", assegurou.

