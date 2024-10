Fernanda Lima faz previsão para carreira dos filhos nas passarelas: 'Se souberem aproveitar'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a estrela Fernanda Lima comenta sobre relação com os filhos e futuro dos gêmeos nas passarelas

Fernanda Lima(47) retornou às passarelas do São Paulo Fashion Weekao lado dos filhos gêmeosFrancisco e João Hilbert, de 16 anos, após prestigiar os herdeiros em sua estreia no mundo dos desfiles. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-modelo e apresentadora faz previsão para a carreira dos filhos nas passarelas: "Se souberem aproveitar", pontua.

A estrela, que esteve à frente do Beleza Experience, evento para profissionais da beleza da América Latina, aproveitou a ocasião para comentar sobre a participação dos filhos no universo da moda. Ela, que começou muito jovem nas passarelas, destaca que o ambiente é propício para a criação de laços.

"Minha carreira já tem 30 anos e vivi coisas excepcionais com profissionais que admiro muito. Crescemos e aprendemos juntos", relembra sobre a própria trajetória. "Ver meus filhos ingressando na moda me traz alegria, pois se eles souberem aproveitar bem, vão fazer grandes amizades também", diz.

Previsão de mãe

Além de prever amizades no caminhos dos gêmeos, Fernanda comenta, ainda, que eles poderão ter muitas oportunidades no meio fashion se desejarem: "Podem até escolher suas futuras carreiras depois da moda, no mundo da moda", reflete.

Em suas redes sociais, em tom de bom humor, a estrela comentou que os filhos são "nepobabies", termo usado para definir herdeiros de personalidades famosas que conseguem oportunidades com mais facilidade pelos laços familiares.

"E lá fui eu de novo prestigiar meus nepobabies na SPFW. Mas eles que aproveitem, porque logo, logo me aposento", brincou Lima, sem se afetar com possíveis comentários desmerecendo o talento dos filhos nas passarelas.

Dividir a passarela

Ao Gshow, Fernanda revelou que, inicialmente, não queria desfilar com os filhos. "A princípio, eu tinha falado não, porque o espaço era deles, a temporada deles, são eles começando a história deles, mas aí eles insistiram tanto, que eu achei que seria bem simbólico", explicou a mamãe coruja.

