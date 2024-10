Filha de Paulo Cupertino não irá depor na presença do pai no tribunal

Filha de Paulo Cupertino, Isabela Tibcherani foi autorizada a depor sem a presença do pai no júri popular, cinco anos após a morte de Rafael Miguel

Na tarde desta quinta-feira, 10, ocorrerá o júri popular de Paulo Cupertino, empresário suspeito de ter atirado no ator Rafael Miguel (1996-2019) e em seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Silva Miguel. Filha do acusado e namorada do jovem na época, Isabela Tibcherani fará parte da acusação e conseguiu a permissão para depor sem a presença do pai. As informações são do portal LeoDias.

Inicialmente, a jovem solicitou que seu depoimento fosse feito à distância, mas a Justiça rejeitou essa possibilidade. Como principal testemunha de acusação, considerou-se fundamental sua presença física no tribunal.

Para evitar situações desconfortáveis, houve um acordo para assegurar que Isabela não precise ficar frente a frente com o pai durante o julgamento. Paulo Cupertino, de 54 anos, está preso e enfrenta acusações de triplo homicídio duplamente qualificado, motivado por razões fúteis.

Vale relembrar que o ator Rafael Miguel tinha 22 anos quando faleceu. Ele era conhecido por atuar em comerciais de TV e também na novela Chiquititas, do SBT. No dia de sua morte, ele estava na casa da mãe da namorada quando um homem se aproximou e atirou nele, em seu pai e em sua mãe. A namorada viu a cena, mas não foi atingida. Inclusive, ela acusou o pai de ter sido o responsável pelos tiros.

Rafael foi atingido por sete tiros. O pai dele levou quatro disparos e a mãe foi atingidada por dois tiros. Na época, Cupertino fugiu e ficou foragido por quase três anos, até ser reconhecido e preso preventivamente até o julgamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabela Tibcherani (@isabelatibcherani)

Quanto tempo deve durar o julgamento de Paulo Cupertino?

O julgamento sobre as mortes do ator Rafael Miguel e seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Silva Miguel, já começou na cidade de São Paulo. Cinco anos depois do crime, a justiça vai julgar o empresário Paulo Cupertino Matias, que é o suspeito de ter atirado contra o ator e os pais dele em 9 de junho de 2019.

De acordo com o site G1, o Ministério Público abriu o caso com a acusação de que Cupertino teria cometido os crimes porque não aceitava o namoro de Rafael com sua filha, Isabela Tibcherani Matias. Além dele, outros dois homens também fazem parte do processo sob acusações de que teriam ajudado Cupertino a fugir e se esconder após o crime.

A previsão é que o julgamento dure dois dias. O juiz deve dar a sentença na sexta-feira, 11 de outubro, após a avaliação de sete jurados, que vão ouvir o caso e definir se os réus são culpados ou inocentes.