Quanto tempo deve durar o julgamento do acusado de assassinar o ator Rafael Miguel?

O homem acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e os pais dele entrou em julgamento cinco anos após as mortes

O julgamento sobre as mortes do ator Rafael Miguel e seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Silva Miguel, já começou na cidade de São Paulo. Cinco anos depois do crime, a justiça vai julgar o empresário Paulo Cupertino Matias, que é o suspeito de ter atirado contra o ator e os pais dele em 9 de junho de 2019.

De acordo com o site G1, o Ministério Público abriu o caso com a acusação de que Cupertino teria cometido os crimes porque não aceitava o namoro de Rafael com sua filha, Isabela Tibcherani Matias. Além dele, outros dois homens também fazem parte do processo sob acusações de que teriam ajudado Cupertino a fugir e se esconder após o crime.

A previsão é que o julgamento dure dois dias. O juiz deve dar a sentença na sexta-feira, 11 de outubro, após a avaliação de sete jurados, que vão ouvir o caso e definir se os réus são culpados ou inocentes.

O que aconteceu no dia da morte de Rafael Miguel?

O ator Rafael Miguel tinha 22 anos quando morreu. Ele era conhecido por atuar em comerciais de TV e também na novela Chiquititas, do SBT. No dia de sua morte, ele estava na casa da mãe da namorada quando um homem se aproximou e atirou nele, em seu pai e em sua mãe. A namorada viu a cena, mas não foi atingida. Inclusive, ela acusou o pai de ter sido o responsável pelos tiros.

Rafael foi atingido por sete tiros. O pai dele levou quatro disparos e a mãe foi atingidada por dois tiros. Na época, Cupertino fugiu e ficou escondido por quase três anos, até ser reconhecido e preso preventivamente até o julgamento.

Irmã de Rafael Miguel fala sobre prisão de Paulo Cupertino

Em 2022, a irmã do ator Rafael Miguel, Camila Miguel, participou do programa Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, para comentar sobre a prisão de Paulo Cupertino, que é o homem acusado de ter cometido o crime e estava foragido. Ela contou que ainda estava assimilando a notícia e esperava pela justiça. “Confesso não sentir muita coisa, ainda não consegui processar tudo. Nós estamos no sentimento de que algo possa acontecer agora, talvez uma justiça seja feita, por mais que não tenhamos nenhum desfecho de como vai serfeito agora, mas foi um baque. Veio de repente”, disse ela.