Filha de Manoel Carlos, Júlia Almeida, publica fotos raras com a mãe

A atriz e diretora Júlia Almeida exibe nesta quinta-feira, 12, uma série de registros ao lado da mãe, Bety, em comemoração ao aniversário da matriarca

A atriz e diretora Júlia Almeida, filha do autor de novelas Manoel Carlos, publicou uma série de registros raros com a mãe, Elisabety Gonçalves, a Bety, em seu perfil no Instagram. Isso porque a matriarca completa mais um ano de vida nesta quinta-feira, 12.

"Hoje é dia de celebrar minha mãe, Dona Bety — uma mulher forte, autêntica e admirável", iniciou na legenda da publicação.

E seguiu a declaração: "Com ela aprendi a ter os pés no chão, a valorizar a natureza e a encontrar minha própria paz em meio ao ritmo caótico da vida. Sou grata pela herança ancestral que carrego com orgulho e pela confiança que sempre me deu", afirmou.

"Feliz novo ciclo, mãe. Que a vida te devolva todo o bem que você espalhou e continua espalhando", encerrou.

Manoel Carlos está com 91 anos de idade. O veterano foi autor de grandes tramas da televisão, incluindo Laços de Família (2000), Por Amor (1997) e Páginas da Vida (2006) — folhetins da Globo.

Confira, abaixo, a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JÚLIA ALMEIDA (@jules_almeida)

Rotina de Manoel Carlos após diagnóstico de Parkinson

Atualmente, o autor de novelas Manoel Carlos vive uma vida discreta e longe dos holofotes. Aposentado desde 2014, ano em que escreveu a obra Em Família, o veterano tem seguido uma rotina leve e tranquila em sua casa, localizada no Leblon, no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao 'Splash UOL', Júlia Almeida contou detalhes do cotidiano do autor. De acordo com a artista, Maneco, como é carinhosamente chamado pelos fãs, ainda mantém uma conexão forte com o Leblon, local que serviu de inspiração para suas histórias.

"Ele ficou conhecido por escrever crônicas do dia a dia, do seu cotidiano, do seu ‘quintal’, que é o Leblon", disse Júlia, explicando que o pai costuma tomar sol pela manhã e ler jornais na área externa da residência.

Diagnosticado com Parkinson há cerca de seis anos, Manoel Carlos vive ao lado da esposa, Elisabety de Almeida, e possui assistência de cuidadores em sua casa. "Ele está doente, está com Parkinson, mas está bem. Está bem cuidado, com a minha mãe ao lado dele. Tem uma rotina que geralmente é dentro de casa", explicou.

Leia também: Filha de Manoel Carlos expõe motivo de estar fora das novelas: "Desgasta"