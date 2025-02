Filha de Leonardo se inspira na madrasta para nova foto na web

Filha de Leonardo, Jéssica Beatriz faz foto post inspirado em atitude da madrasta, Poliana Rocha, e encanta os fãs

Filha de Leonardo, a influencer Jéssica Beatriz Costa se inspirou em sua madrasta, a jornalista Poliana Rocha, para fazer um novo post nas redes sociais. Ela viu que a madrasta celebrou o Dia do Amor-próprio e quis fazer o mesmo.

Para isso, ela resolveu compartilhar uma foto de biquíni. “Dia do amor-próprio! Poste uma foto sua que você ama! Eita, que eu fui inspirada pelo story da Poliana”, disse ela,

Na foto, ela deixou à mostra sua beleza em uma pose caprichada para ostentar suas curvas impecáveis.

Sensação da família na fazenda de Leonardo

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, tirou um tempinho para para conversar com seus seguidores nas redes sociais sobre sua vida pessoal. Dentre os assuntos, um internauta quis saber se ela já sentiu 'desconforto' com a família na Fazenda Talismã.

"Você já se sentiu desconfortável alguma vez que foi pra Talismã?", quis saber a pessoa. "Nunca. Aqui é minha fazenda, também. Sempre nos reunimos em família desde que eu era pequenininha. Então, eu literalmente me sinto em casa", respondeu ela.

Em outro momento, ela respondeu se gostou dos amigos de João Guilherme , como Sasha Meneghel e João Lucas. "Siiiim! O pessoal é muito gente boa". Ao analisar sobre como se sente, ela garantiu: "Estou feliz e sinto que este é o meu ano de florescer em todas as áreas da minha vida. Estou caminhando pra isso, o que me deixa feliz. Ah, sem contar o fato de estar com a faminha família nesses últimos dias. Foi muito bom. Foi tudo muito especial."

Leia também: Saiba qual é o significado da tatuagem da filha de Leonardo

Jéssica Beatriz Costa relembra quando conheceu o pai

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo, tirou um tempinho para conversar com seus seguidores nas redes sociais e foi questionada como conheceu o pai. E ela contou que fez um pedido inusitado ao sertanejo no primeiro encontro.

"Conheci meu pai com 4 anos de idade e acho que já contei isso pra vocês. Eu lembro que, quando conheci ele, lembro do dia. A gente foi fazer teste de DNA e eu pedi um autógrafo, porque eu era muito fã", contou ela, que completou: "Ps: sou mto fã ainda. Vai que não era, né... ia perder a oportunidade?".

Virginia Fonseca coloca condição para o namorado da mãe

A influenciadora digital Virginia Fonseca divertiu seus seguidores ao revelar uma condição que colocou para o namorado da mãe passar o Carnaval com sua família. Há poucos dias, a estrela se preparava para voltar para casa em Goiânia após passar alguns dias em São Paulo e contou que conversou com sua mãe, Margareth Serrão, sobre os planos para o feriado que se aproxima.

Então, Virginia disse que o namorado da mãe, o sanfoneiro e produtor Danilo Nascimento, só pode ir curtir o feriado com eles caso leve a sua sanfona para tocar para a família.

"Estou conversando com a minha mãe sobre o nosso carnaval. Eu falei assim: ‘Mãe, chama o seu namorado. Mas só tem um porém, se ele não levar a sanfona dele, ele nem entra’. Melhor nem ir. É a sanfona. Se não levar, nem entra”, brincou ela, entre risadas.

O namoro de Margareth e Danilo é recente. Os dois saíram juntos pela primeira vez há algumas semanas e logo iniciaram o romance.

Leia também:Irmã de Zé Felipe fica em choque com presente de Virginia Fonseca para seu filho