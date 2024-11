Filha de Kelly Key posa com a mãe e impressiona com semelhança

Suzanna Freitas compartilhou em suas redes sociais uma foto em que aparece ao lado de Kelly Key e impressionou os seguidores com a semelhança

Nesta segunda-feira, 11, Suzanna Freitas, filha de Kelly Key e Latino, compartilhou diversas fotos em sua conta no Instagram de uma viagem em família para a Angola.

Em uma das imagens, a jovem de 24 anos surgiu ao lado da mãe e do irmão Arthur, de sete anos, filho da cantora com Mico Freitas.

"Sobre dias bonitos, pessoas e lugares que amo", escreveu Suzanna na legenda da publicação, que recebeu inúmeros comentários. "Buguei. Demorei para ver quem é quem", escreveu uma internauta. "Dei zoom para achar quem é quem", brincou outra. "Não dá para saber quem é quem", escreveu uma terceira sobre a grande semelhança entre mãe e filha.

Kelly e Mico ainda são pais de Vitor, de 19 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SU FREITAS (@suzannafreitas)

Diagnóstico

Kelly Key, diagnosticada com psoríase, uma doença autoimune que provoca manchas avermelhadas na pele, usou as redes sociais para refletir sobre sua condição de saúde no dia mundial da doença autoinflamatória crônica.

"Eu tenho psoríase, já ouviu falar dela?", iniciou Kelly Key na legenda da publicação. "Hoje é Dia Mundial da Psoríase! Estarei ao vivo às 18h30 (Br) com o médico especialista Ricardo Romiti, na página da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), para compartilhar minha jornada com a psoríase e conversar sobre os desafios e cuidados com essa condição que faz parte da minha e da de muitos", pontuou.

"Vamos desmistificar, informar e, acima de tudo, mostrar que estamos juntos nessa! Se você também convive com a psoríase ou quer saber mais sobre o assunto, não perca! Conto com vocês na live!", finalizou.

Em setembro deste ano, a cantora Kelly Key usou suas redes sociais para compartilhar um momento pessoal. Ela desabafou sobre seu diagnóstico de psoríase, uma doença autoimune que causa manchas avermelhadas na pele.

Nos stories do Instagram, ela mostrou o momento em que aplicou a terceira dose de seu imunológico para a doença. "Viver com uma doença autoimune como a psoríase pode ser desafiador, eu sei... sinto na pele! Mas, durante esse processo, aprendi que sou muito mais forte do que qualquer adversidade".

Leia também: Filha de Kelly Key estreia em videoclipe e assume ser nepo baby