Filha de José Wilker faz homenagem emocionante ao ator em data especial

Discreta, Isabel Wilker homenageou o pai, José Wilker, na data em que o ator faria aniversário: 'Pensarei em você sempre'

Filha do ator José Wilker, a atriz Isabel Wilker emocionou o público ao compartilhar em suas redes sociais uma bela homenagem ao pai, falecido em 2014. Sempre muito discreta, ela abriu o coração e falou sobre o dia 20 de agosto, data em que o artista faria aniversário.

Isabel resgatou uma foto especial do pai e publicou em seu perfil oficial no Instagram em espécie de 'carta aberta'. A filha de José Wilker revelou que se emocionou ao encontrar um vídeo inédito do famoso, nunca visto por ela antes, aconselhando jovens atores.

"20 de agosto. Seriam 77 anos? Acordei de madrugada e ensaiei uma carta, mas agora que comecei, fiquei tímida (risos). É o seu aniversário. Digo é, no presente, porque tanto de você já ficou para o passado. Esse ano de 2024 marca dez anos disso, de você no passado", iniciou Isabel Wilker na legenda.

"Ontem foi o Dia do Ator e num vídeo bonito que circulou por essas redes, vários atores davam conselhos para futuros atores e você disse assim: 'deixar o corpo sair espiritualmente em aventura, só'. Como mágica, te assisti dizer uma coisa que nunca tinha lhe ouvido dizer antes - depois de tanto tempo, depois de tanto no passado, você aqui, agora, me surpreendendo. E de agora em diante pensarei em você sempre assim: espiritualmente em aventura, só. Feliz aniversário", completou a atriz.

Considerado um dos maiores atores de sua geração, José Wilker faleceu em abril de 2014, vítima de um infarto fulminante. O artista deixou um grande legado no teatro e na televisão.

Wilker interpretou personagens marcantes em grandes novelas da TV Globo como 'Gabriela' (1975), 'Anjo Mau' (1976), 'Roque Santeiro' (1985), 'A Próxima Vítima' (1995), 'Senhora do Destino' (2004), entre outros. Além de Isabel, ele também é pai de Mariana e Madá Wilker.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabel Wilker (@i.wilker)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabel Wilker (@i.wilker)

Vera Fischer revela paixão por José Wilker no início da carreira

A atriz Vera Fischer abriu o coração e revelou publicamente que já se apaixonou por um ator famoso e colega de trabalho no início de sua carreira. Em entrevista recente ao 'Omelete', a artista recordou o quanto ficou encantada ao contracenar com José Wilker em 'Bonitinha, mas Ordinária' (1981).

O filme em questão foi o primeiro trabalho de Vera com José Wilker. Apesar do encanto, ela ressaltou que a paixão foi apenas algo momentâneo, uma vez que o artista era casado na época com a também atriz Renée de Vielmond, grande amiga da famosa; confira mais detalhes!