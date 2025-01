Filha de Grazi Massafera encanta ao surgir em novas fotos com a mãe

Ela cresceu! A atriz Grazi Massafera abriu um álbum de fotos ao lado da filha, Sofia, fruto da antiga relação com Cauã Reymond

A atriz Grazi Massafera usou as redes sociais na quinta-feira, 30, para compartilhar com os seguidores alguns registros de suas férias em Miami, na Flórida, ao lado da filha, Sofia. A menina, de 12 anos, é fruto de seu antigo relacionamento com o também ator Cauã Reymond.

Em seu Instagram oficial, Grazi abriu um álbum de fotos de sua viagem especial com a herdeira. Esbanjando alegria, as duas posaram juntinhas em diversos passeios turísticos realizados no local como cafeterias e sorveterias, além de estudarem juntas o inglês.

"Um pouco dos nossos dias", escreveu a atriz na legenda da postagem. Encantados com as novas fotos de Sofia com a mãe, diversos seguidores deixaram mensagens carinhosas nos comentários e não esconderam a surpresa com o rápido crescimento da jovem.

"Como assim? A Sofia está do tamanho da Grazi?", surpreendeu-se uma internauta. "Que coisa mais linda juntinhas", disse outra. "Mãe e filhota belíssimas!", falou uma terceira. "Momentos mais do que especiais! Curtam bastante", declarou mais uma. "Como a Sofia está linda", escreveu outra internauta.

Confira as fotos de Grazi Massafera com a filha:

Grazi Massafera e a filha, Sofia - Foto: Reprodução / Instgaram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Cauã Reymond se declara para a filha, Sofia

Recentemente, Cauã Reymond usou as redes sociais para se declarar para a filha, Sofia, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento com Grazi Massafera. Nos stories do Instagram, o ator compartilhou um registro da herdeira ao ar livre, curtindo um cenário paradisíaco.

"Cada dia mais bonita", declarou Cauã na legenda da publicação. Em entrevista recente ao jornal Extra, o artista revelou detalhes sobre seu relacionamento com a herdeira na adolescência e garantiu que não é ciumento; confira detalhes!

Leia também: Ela cresceu! Grazi Massafera encanta ao posar com a filha, Sofia, em viagem