Filha de Elon Musk rebate declaração polêmica do pai após transição de gênero

Filha do empresário Elon Musk, Vivian Wilson expôs o bilionário após ele afirmar que a herdeira 'morreu' com a transição de gênero

Filha do empreendedor e empresário Elon Musk, Vivian Jenna Wilson usou as redes sociais na última quinta-feira, 25, para se pronunciar pela primeira vez após uma declaração polêmica do pai. Recentemente, o dono do site X, antigo Twitter, afirmou em entrevista ao Daily Wire que a herdeira teria sido "morta pelo vírus Woke".

Segundo o dicionário Oxford, o termo mencionado por Musk é usado para definir "estar consciente sobre temas sociais e políticos". A palavra é especialmente usada nos Estados Unidos para se referir a políticas liberais progressistas. A declaração do bilionário aconteceu após a transição de gênero de Vivian.

Através de seu perfil no Threads, rede social de Mark Zuckerberg bastante semelhante ao antigo Twitter, a filha de Elon Musk fez questão de enviar um recado ao empresário. "Estou muito bem para uma v*dia morta", ironizou ela.

++ Elon Musk se torna pai pela 12ª vez. Saiba mais sobre a família dele

Em seguida, Vivian Jenna Wilson passou a desmentir histórias mencionadas anteriormente por Musk a respeito de sua vida pessoal e como ela se descobriu uma mulher trans. "Há muitas coisas que preciso desmascarar e que irei fazer isso, não se preocupem, mas quero começar com o que considero o mais engraçado, que é o notório tuíte [postagem no X] de ‘ligeiramente autista'", informou.

Cybertruck has a sloped roof … just sayin pic.twitter.com/z1jYNmrafy — Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2024

Na declaração em questão apontada por Vivian, o famoso afirmou que a herdeira "nasceu gay e ligeiramente autista, dois atributos que contribuem para a disforia de gênero". "Eu sabia disso quando ele tinha cerca de quatro anos e escolhia roupas para eu usar como uma jaqueta e me dizia que era ‘fabuloso!'", escreveu Elon Musk na época.

Vivian, por sua vez, fez questão de ressaltar que a história não passa de uma farsa. "Isso é totalmente falso. Literalmente nada disso aconteceu. Eu nem sei de onde ele tirou isso. [...] Eu nunca escolhi jaquetas para ele usar e certamente não as estava chamando de ‘fabulosas’ porque, literalmente, que m*rda é essa? Não usei a palavra fabuloso quando tinha quatro anos, porque, mais uma vez gostaria de reiterar… eu tinha quatro anos", disparou.

Elon Musk nunca conviveu com a filha

Ao longo de seu relato, Vivian reforçou que as histórias contadas por Elon Musk são falsas, uma vez que ele nunca conviveu com ela, nem mesmo durante a infância. "Essa coisa toda é completamente inventada e há uma razão para isso", disse ela.

"Ele não sabe como eu era quando criança porque simplesmente não estava lá, e no pouco tempo que ele esteve, fui incansavelmente assediado por minha feminilidade e estranheza. Obviamente ele não pode dizer isso, então fui reduzida a um pequeno estereótipo feliz para usar a seu critério. Acho que isso diz muito sobre como ele vê as pessoas queer e as crianças em geral", refletiu, por fim.