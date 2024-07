Elon Musk perde US$ 17 bilhões em um dia. Saiba o que aconteceu

Bilionário, o empresário Elon Musk viu sua fortuna reduzir drasticamente. Entenda o que aconteceu para ele perder milhões de dólares

O empresário Elon Musk é um dos homens mais ricos do mundo, mas viu sua fortuna reduzir em apenas um dia. Ele perdeu a quantia de US$ 17,1 bilhões - cerca de R$ 97 bilhões - na quarta-feira, 24, em decorrência da queda das ações da Tesla.

A montadora de carros elétricos teve uma desvalorização de 12,33% por causa do reflexo da queda dos lucros em comparação com os últimos cinco anos. A empresa teve US$ 1,48 bilhão de lucro entre abril e junho, o que foi menor do que o mesmo período de 2023.

Com esta queda na empresa, Elon Musk teve a fortuna reduzida. Atualmente, o patrimônio dele é avaliado em US$ 231 bilhões - cerca de R$ 1,3 trilhão.

Apesar desta queda, ele ainda está no topo da lista dos homens mais ricos, sendo seguido por Jeff Bezos, que tem US$ 198,6 bilhões, e Bernard Arnault, que tem US$ 181,8 bilhões.

Elon Musk teve 12 filhos

O empresário Elon Musk, que é CEO da Tesla, acaba de aumentar a família. Ele deu às boas-vindas para seu 12º filho no início de 2024, mas a noticia só de tornou pública nesta semana. O novo bebê é fruto do relacionamento dele com Shivon Zilis, que é diretora de projetos especiais na Neuralink Corp.

Musk confirmou o nascimento da criança em declaração ao site Page Six, mas negou que tenha feito tudo em sigilo. “Quando a ser ‘pai secreto’, isso é falso. Todos os nossos amigos e familiares sabiam. A decisão de não enviar um comunicado à imprensa, o que seria bizarro, não significa que é um ‘segredo’", afirmou. No entanto, ele não revelou o nome ou o gênero do novo bebê.

Elon Musk já teve 12 filhos. O primeiro herdeiro dele, Nevada Alexander, fruto do relacionamento com Justine Wilson, nasceu em 2022 e morreu com 10 semanas de vida ao sofrer a síndrome da morte súbita infantil. Logo depois, Justine e Elon tiveram mais cinco filhos: os gêmeos Vivian Jenna e Griffin, e os trigêmeos Kai, Saxon e Damian.

O empresário também teve três filhos com Grimes, chamados X AE A-Xii, Exa Dark e Techno Mechanicus. Por fim, ele teve três filhos com Zilis, que são os gêmeos Strider e Azure e o novo bebê recém-nascido.