Filha de Brooke Shields comenta sobre o termo 'nepobaby': 'Me afeta'

Grier Henchy, filha caçula de Brooke Shields comentou sobre ser chamada de 'nepobaby' e afirmou que o termo fere seus sentimentos

Grier Henchy, a filha caçula de Brooke Shields, comentou sobre ser chamada de "nepobaby". O termo é usado de forma pejorativa para se referir a pessoas que só conseguiram sucesso por serem filhos de celebridades.

Em entrevista para a revista People, a modelo de 18 anos contou que fica triste quando é chamada assim. "Minha mãe diz que eu posso te colocar em uma sala, mas não posso te fazer ficar lá. As pessoas se referiram a mim por esse termo um bilhão de vezes. Isso realmente não me afeta porque elas estão sentadas atrás de uma tela comentando nas minhas redes sociais, mas isso fere meus sentimentos", disse ela.

Em seguida, Grier contou que o seu trabalho é fruto de seu esforço também. "Obviamente, querer ser modelo e ter uma mãe que é modelo ajuda, mas também se eu chegar lá e eles odiarem minha aparência, eles não vão me pedir para voltar. Ter uma mãe famosa só pode te levar até certo ponto. Se eu fosse péssima no meu trabalho, eu seria demitida", afirmou.

Além de Grier, Brooke e Chris Henchy também são pais de Rowan, de 21 anos.

Personalidades diferentes

A atriz Brooke Shields celebrou a sua boa relação com as duas filhas, Rowan e Grier, em uma entrevista para a revista People. A estrela falou sobre a alegria de ter construído uma boa relação com as herdeiras ao longo da vida.

“Nós três temos grandes personalidades e muito distintas. Uma delas é como um cachorrinho Golden retriever. Rowan é saltitante, tem energia e é engraçada. A outra é um gato. Grier é equilibrada e organizada”, contou ela.

Então, ela falou sobre o crescimento das filhas. “De repente, elas não são mais suas. Quando você percebe, elas são seres humanos. Fazer com que elas se revelem para você é o novo desafio. Eu não as moldei, mas as protegi o suficiente para que pudessem se tornar quem são”, declarou ela, que defendeu as filhas: “Elas são duronas e obstinadas. O mundo não vai atacá-las e elas vão se proteger. Estou orgulhosa de quem elas são”.