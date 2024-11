Filha de Ana Maria Braga rebate crítica sobre seu estilo de vida: ‘Não tenho que fingir’

Internauta alfineta a filha de Ana Maria Braga ao sugerir que ela estaria fingindo não ser rica e Mariana Maffeis rebate a acusação

Filha da apresentadora Ana Maria Braga, Mariana Maffeis tem um jeito particular de viver sua vida e criar seus filhos. Ela é adepta de filosofias que prezam pela harmonia com a natureza e mora no interior de São Paulo para dar uma vida mais tranquila aos filhos. Porém, ela foi alvo de críticas na internet.

Nos últimos tempos, Mariana mostrou detalhes da construção de sua nova casa, que terá uma arquitetura pensando em conceitos de sustentabilidade. Então, um seguidor sugeriu que ela estaria fingindo ser o que não é. “Fingir que não é rica deve dar um trabalhão”, disse um internauta. Então, ela fez questão de responder e defender o seu estilo de vida. “Muito pelo contrário. Não tenho que fingir, somente viver. Não preciso da tua preocupação comigo, então pode voltar à tua programação normal da tua vida mesmo. Passar bem”, respondeu.

Outro seguidor também alfinetou a nova casa da filha de Braga. “Diga que você tem uma mansão, sem dizer que você tem uma mansão”, escreveu. E ela respondeu na lata: “Estou apenas compartilhando para os que me pediram para saber mais. Você está certa. É uma casona. Mais do que eu pensava que seria. Sou grata”.

Mariana Maffeis revela detalhes de como será sua nova casa

Em uma postagem nas redes sociais, Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, mostrou uma foto das janelas redondas de sua casa.

"A cada novo dia estamos mais próximos de morarmos na nossa nova casa em que habitaremos por bons e longos anos e que será morada não somente nossa mas também de toda bem aventurança na terra pois sabemos dos privilégios que nos foram concedidos e sabemos valorizar o essencial à vida humana. Claro que existem desavenças, desentendimentos e preocupações diversas. Isto também é inerente aos caminhos de cada um. Como trafegar por cada dificuldade, aí estaria a bem-vinda sabedoria", disse ela.

E completou: "Nem sempre cumprimos inteiramente com nossos papéis e por vezes dói reconhecermos isso mas enquanto se é vivo sempre haverá novas chances para evolução. Estar em família também é um sacudir pedras dentro da garrafa e aos poucos limar arestas. Por mais privilégios que tenha alguém sempre haverá desafio. Essa é a graça da vida. Que venham muitas receitas em nosso fogão Victorello, como você vê na foto em processo de rejunte, brincadeiras em cima de onde der pra trepar, correr, pular. Essa casa está sendo feita pra vocês crianças amadas, que sabem dar valor a cada pedra sobre pedra. Sejamos todos felizes e prósperos".