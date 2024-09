Festa de Rafa Justus foi até o sol raiar; confira detalhes do evento

CARAS Brasil conta bastidores da festa de aniversário Rafa Justus

Ar cinematográfico com toque de uma noite de princesa, foi assim a festa de aniversário de Rafaella Justus (15). O evento aconteceu na última sexta-feira, 30, no luxuoso hotel JW Marriott, em São Paulo, e contou com 400 convidados selecionados a dedo.

A CARAS Brasil apurou que o evento levou um ano para ficar pronto. O processo criativo começou no início do segundo semestre de 2023 e contou com um time de profissionais renomados do mercado para chegar a um resultado de excelência, pedido da aniversariante.

Para Rafa, a festa começou bem mais cedo. Ainda no início da tarde, 14h30 (horário de Brasília), ela chegou ao hotel e foi direto para uma suíte VIP. No local, a estrela teve experiência exclusiva de beleza, troca de looks, menu especial, ensaios e momentos ao lado dos pais Ticiane Pinheiro (48) e Roberto Justus (69).

A apresentadora do Hoje em Dia, da Record, e o empresário, precisaram ter jogo de cintura. Isso porque além da atenção para a estrela do dia, eles precisaram descer para o local da festa algumas vezes para que tudo saísse conforme o planejado. Ana Paula Siebert (36) também participou do processo.

Para o grande público, a surpresa ficou com o show de Kevinho (25). A contratação do cantor uma escolha dos pais levando em consideração os artistas preferidos da aniversariante. Pedro Sampaio (26) também animou a noite como atração principal.

Leia também:Decoradora revela exigências de Rafaella Justus para festa de 15 anos: ‘Ela é decidida’

A festa de Rafaella Justus começou em horário nobre e terminou às 5h da manhã de sábado, 31, quando o sol já estava em evidência. A noite foi marcada por muita emoção de Ticiane, que discursou sobre a herdeira. O discurso foi ensaiado no sauíte de Rafa algumas vezes.

Fabiana Justus (37) pregou uma peça na apresentadora e disse mais cedo que não estaria presente no evento. A influenciadora digital luta contra um câncer e havia atribuído sua ausência na festa de 15 anos da irmã ao repouso recomendado por seus médicos. Ela, no entanto, chegou à festa de surpresa e emocionou a todos.