Fernanda Montenegro entra para Guinness Book após bater recorde; saiba qual

A atriz brasileira Fernanda Montenegro entrou oficialmente para o Guinness World Record, conhecido como o livro dos recordes. E o motivo do reconhecimento foi um evento realizado no Parque do Ibirapuera, no dia 18 de agosto de 2024, onde ela reuniu 15 mil pessoas para uma leitura filosófica da escritora Simone de Beauvoir.

A novidade foi compartilhada pela atriz em suas redes sociais na noite desta quarta-feira, 13. "Fui agraciada esta noite, com a notícia do recorde mundial de maior público em leitura filosófica, pela apresentação de Simone de Beauvoir no parque do Ibirapuera dia 18 de agosto de 2024, onde estiveram presentes 15 mil pessoas. Divido em agradecimento, este prêmio, com todo o público que esteve presente neste grande encontro entre arte e educação", escreveu ela na legenda.

No vídeo, ela diz: "Milagres acontecem. A nossa cultura é o nosso país. A nossa cultura teatral é o homem através dos milênios. Sempre tem a presença de alguém passando pra alguém a visão e uma vivência que traz um texto, um contraste, uma variação do momento que se vive, uma transcendência do momento que se vive, até o humor do momento que se vive. E isso é no palco", declarou a atriz.

"Eu agradeço por levar Simone de Beauvoir para 15 mil pessoas dentro do Ibirapuera. Isso acontece em mais algum lugar do mundo? Só falando pra 15 mil pessoas, só trazendo ideias, nada fáceis de serem absorvidas, e ninguém vai embora. Muito obrigada! Na minha vida esse momento não vai se repetir, então, por mais que eu agradeça, existe, sem dúvida nenhuma, a pontuação realizada de uma vocação. Muito obrigada", finalizou.

Nos comentários, mensagens de carinho. "Até mesmo um recorde no Guiness é pequeno para a grandiosidade de Fernanda Montenegro", disse um. "Espero um dia estar pelo menos no mesmo espaço físico que essa mulher e ver ela falar pessoalmente", comentou outro. "Que emoção!!! Que orgulho!!! É, sem dúvidas, a maior atriz que temos nesse país! Parabéns, Fernanda! Amo-te", opinou um terceiro.

