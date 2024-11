Fernanda Montenegro colhe os frutos de cena sem fala em Ainda Estou Aqui: ‘Fenômeno'

Fernanda Montenegro é elogiada por público das redes sociais após cena sem falas no filme Ainda Estou Aqui; acompanhe

O nome de Fernanda Montenegro está em alta no X/Twitter após o público assistir ao filme Ainda Estou Aqui, que está em cartaz desde a última quinta-feira, 07. No papel de Eunice Paiva, em seus últimos anos de vida, a atriz aparece atuando apenas com o olhar e choca o público que elogia: “Essa senhora é um fenômeno da natureza, essa mulher é inexplicável, simplesmente Fernanda Montenegro", foi um dos comentários.

Ainda Estou Aqui, trata-se de uma adaptação do livro homônimo escrito por Marcelo Rubens Paiva, que acompanha a trajetória da família Paiva durante a década de 1970, período mais intenso da ditadura militar no Brasil. Fernanda Torres é quem interpreta Eunice Paiva, durante todo o filme e Rubens Paiva, seu marido e ex-deputado brasileiro, ganha interpretação de Selton Mello.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Montenegro (@fernandamontenegrooficial)

Fernanda Montenegro, que aparece apenas na cena final, retratando o ano de 2010, em que Eunice Paiva já estava com Alzheimer, doença que ela viveu por cerca de 14 anos, até o seu falecimento em 2018, aos 86 anos, deixou o público impactado pela maestria de sua atuação sem falas.

Confira a opinião do público

“Ela não fala. Ela apenas olha. Um olhar que transforma gente que é de pedra em ser humano. Fernanda Montenegro é a melhor atriz do mundo.”

“A Fernanda Montenegro atuando com o olho por 3 minutos me fez chorar igual criancinha”

“Segurei o choro o filme inteiro, tinha me aguentado até chegar na cena da Fernanda Montenegro… essa mulher é absurda e consegue transmitir todo o sentimento do personagem pra quem tá assistindo. Eu chorei e posso dizer que esse foi um dos melhores filmes que já assisti.”

“Vai, Fernanda Montenegro, mostre a todos como atuar só com o olhar sem dizer uma palavra.”

Dirigido por Walter Salles, Ainda Estou Aqui arrecadou 7 milhões no primeiro fim de semana e se tornou a 2ª maior bilheteria de estreia do Brasil.