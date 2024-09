Fernanda Lima declara apoio a carreira de modelo dos filhos: 'Oportunidade de amadurecimento'

Em entrevista à CARAS Brasil, Fernanda Lima manifesta total apoio a decisão dos gêmeos João e Francisco, em seguir carreira de modelo e fala de amadurecimento

Os gêmeos João e Francisco Hilbert, de 16 anos, filhos dos apresentadores e atores Fernanda Lima (47) e Rodrigo Hilbert (44), estão seguindo a carreira de modelo e já tem até agência, a Way Model; a mesma que cuida de supermodelos como Alessandra Ambrósio (43) e Carol Trentini (37). Em entrevista à CARAS Brasil, a mamãe coruja se derrete ao falar dos herdeiros e vê momento como uma oportunidade de amadurecimento. "Vou apoiá-los", destaca.

João e Francisco passam a seguir os passos profissionais dos pais, que também fizeram trabalhos no mundo da moda antes de se firmarem na TV. “Eles manifestaram o desejo de trabalhar como modelos e achei interessante por que na moda eles terão a oportunidade de amadurecer num ambiente com toda uma diversidade de profissões”, diz Fernanda, que também é mãe de Maria Manoela (3).

“Foi onde eu e o Rodrigo tivemos nossa primeira oportunidade de vida profissional e onde conhecemos pessoas boas e talentosas. Vou apoiá-los o quanto for possível em suas decisões de vida. Espero que saibam usufruir de seus privilégios da maneira mais ética e profissional possível", emenda a famosa.

João e Francisco acabaram de criar contas no Instagram. Com perfis separados, eles iniciaram as publicações com registros do primeiro ensaio fotográfico, assinado pelo fotógrafo Hudson Rennan.

Em seu perfil, Francisco, que decidiu adotar o nome artístico de Chico, compartilhou alguns cliques em preto e branco. Na bio da conta, o adolescente já deixou seu e-mail profissional para quem estiver interessado em seu trabalho. Já João compartilhou um registro sozinho e uma foto do ensaio fotográfico ao lado do irmão.