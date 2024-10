A Fazenda 16: Público divide opinião sobre entrada de novos participantes

Após desistência dos participantes Zaac e Fernanda Campos em 'A Fazenda 16', público opina sobre a entrada de novos peões no jogo; vote!

No último domingo, 27, Zaac e Fernanda Campos, participantes de A Fazenda 16, da Record TV, bateram o sino e estão fora do reality show rural. Os dois surpreenderam ao anunciarem desistência da competição. Após a saída dos peões, abriu um debate sobre a entrada de novos integrantes no jogo. A discussão repercutiu muito e dividiu opiniões, mas qual a sua opinião? Saiba a seguir o resultado parcial da enquete.

Segundo os leitores da CARAS Brasil, até o momento, a maioria dos votos aponta que novos participantes não devem entrar no jogo a disputa pelo prêmio milionário. Essa é a opinião de 66,67% do público.

Por outro, 33,33% dos votos opinaram que sim, novos peões devem integrar o elenco de A Fazenda 16 e substituir os participantes Zaac e Fernanda Campos após a desistência deles. Ainda dá tempo de votar! Participe da enquete da CARAS Brasil e aponte se você acha correto ou não que novos participantes concorram a disputa pelo título de campeão do reality rural.

A Fazenda 16: Novos participantes devem entrar no jogo após desistência? Sim (Novos participantes devem entrar no reality)

Não (Nessa altura do jogo, novos participantes não devem entrar)

COMO TUDO ACONTECEU?

A escolha dos dois participantes em bater o sino aconteceu após uma briga generalizada no dia anterior, ocorrida no sábado, 26. Na ocasião, Zé Love e Yuri Bonotto se desentenderam e acabaram discutindo. O ex-futebolista alegou que os colegas estavam usando o nome de seu filho para atacá-lo.

A influenciadora Fernanda Campos usou as redes sociais para se manifestar após desistir de A Fazenda 16, da Record. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, ela confessou que se sente injustiçada. Zaac também criticou o programa e afirmou que a edição não exibe ao público tudo o que acontece dentro da sede ao longo do dia.

Leia também:A Fazenda: Vídeo mostra intervenção de seguranças em briga de Zé e Sacha

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE A FAZENDA 16 NAS REDES SOCIAIS: