Em entrevista ao SBT Brasil, o apresentador Faustão relembrou um encontro com Silvio Santos e mandou um recado para as filhas do comunicador

Fausto Silva foi entrevistado pelo jornalista Cesar Filho no SBT Brasil e durante a conversa relembrou um encontro com Silvio Santos, que morreu no último sábado, 17, aos 93 anos, e também aproveitou para mandar um recado para as filhas do comunicador.

O apresentador rasgou elogios ao colega de profissão, com quem já disputou a audiência aos domingos durante muitos anos. "Sempre tivemos, de ambas as partes, respeito. Cada um tem o seu público, o legado que deixou. Quando eu falo, não é da boca para fora, o verdadeiro e único rei da TV chama Silvio Santos. Ele não teve formação do rádio, ele foi autodidata mesmo", afirmou ele.

Depois, Faustão recordou um encontro que teve com o dono do SBT. "Lembro que uma vez eu saí do Domingão do Faustão (1989-2021) eu tinha um voo que saía domingo à noite, eu encontrei o Silvio. A gente viajou só os dois. Fui conversando. Raramente a gente se encontrou fora, em eventos. Mas foi em um restaurante que ele chegou para mim e falou: 'Você me surpreendeu, eu não esperava que você ia fazer esse tipo de programa'. Ele sempre foi de uma palavra de reconhecimento, de caráter, de transparência. Eu não posso esquecer isso", contou.

O apresentador também falou sobre as homenagens feitas a Silvio no dia em que ele morreu. "Você vê as homenagens que ele recebeu de todas as emissoras, não só pela importância dele perante o público, questão de audiência, mas a homenagem sincera, para valer, porque a dimensão dele… Ele viveu em função da família", afirmou.

Por fim, Fausto mandou um recado para a família Abravanel. "Especialmente para Iris, que foi uma guerreira, uniu a família, fez com que o Silvio tivesse uma velhice com carinho, respeito e dignidade... A melhor homenagem que as meninas podem prestar a ele, é ter muito juízo, muita humildade, aprender cada vez mais para valorizar não só trabalho do império, do milionário, mas, principalmente, a obra que ele deixou. Que vocês tenham lucidez, serenidade para continuar", finalizou.

Leia também:Faustão revela possibilidade de realizar novo transplante

Filhas de Silvio Santos anunciam decisão sobre futuro do SBT

As filhas de Silvio Santos publicaram um comunicado em agradecimento pelo apoio do público após a partida do fundador do SBT. Além de agradecerem o carinho, elas compartilharam que já têm planos para o futuro da emissora. Sem mudanças drásticas, reafirmaram seu compromisso em continuar o legado deixado por seu pai. Veja o comunicado!