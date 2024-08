Faustão revela possibilidade de realizar novo transplante

O apresentador Faustão, que passou por um transplante de coração e de rim, falou sobre seu quadro de saúde em entrevista ao SBT Brasil

Nesta sexta-feira, 22, Fausto Silva revelou que pode passar por um novo transplante de rim. O apresentador, que recebeu um novo coração em agosto do ano passado, contou que foi alertado sobre a possibilidade.

Em entrevista ao jornalista Cesar Filho, no SBT Brasil, o comunicador falou sobre sua saúde. "A minha saúde está muito boa. Hoje eu fiz duas horas de ginástica, depois de dois transplantes, eu precisava recuperar a parte física. Se tornou meu mote de vida cuidar da funilaria", disse ele.

Depois, Faustão também contou sobre a diálise que faz duas vezes na semana. Ele acredita na redução do tratamento ou na possibilidade de um novo transplante. "Esta semana tem uma perspectiva de reduzir para uma vez na semana, até parar."

"Tem duas expectativas. Uma é essa que eu ainda estou acreditando na equipe que me atende, mas eu já tenho a possibilidade de operar com esse médico curitibano em Miami, eu fiz consulta com ele. Ele tem um outro sistema, com doadores vivos. Ele quer voltar ao Brasil para implantar no SUS (Sistema Único de Saúde). É uma revolução, isso vai dar mais possibilidades", detalhou ele, que passou pelo transplante do rim em fevereiro deste ano.

Faustão revela motivo de idas ao hospital

O apresentador Fausto Silva participou do programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 18, para homenagear Silvio Santos e aproveitou para falar sobre sua própria saúde. Ao ser questionado pela repórter Renata Ceribelli sobre os rumores de que teria sido internado no mesmo hospital onde Santos estava, ele negou.

Faustão contou que apenas foi ao hospital para fazer hemodiálise, que é um procedimento para filtrar o sangue. "Na verdade, eu só fui hospitalizado duas vezes, no transplante do coração e do rim. Vou duas vezes por semana fazer diálise, que é um aparelho que filtra, por toda a questão do rim", afirmou ele, que ainda negou que tenha feito contato com Silvio Santos no hospital. "Eu sabia que a situação do Silvio era grave. Eu não queria incomodá-lo, assim como eu não queria visitas. Eu queria ter um respeito por ele", contou. Saiba mais!