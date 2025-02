Faustão aparece em clique raro com Gusttavo Lima e amigos

Ao lado de Gusttavo Lima, da esposa, do filho, João Silva, e de outros amigos, Faustão aparece sorridente, sentado em uma cadeira

O apresentador Faustão apareceu ao lado de amigos e familiares em uma nova foto postada na rede social. Nesta quinta-feira, 27, o registro do encontro foi publicado nas redes sociais pelo jornalista Celso Giunti e repostado pela esposa do ex-global, Luciana Cardoso.

Além da mulher do comunicador e do autor da postagem, outros amigos fizeram parte do clique como o cantor Gusttavo Lima. O filho de Faustão, João Silva, que tem um programa aos domingos à noite na Band, também posou para o retrato. O famoso surgiu com eles sentado em uma cadeira e com o pé enfaixado.

"Essa foto tem uma história linda de respeito, emoção e gratidão a esse mestre da televisão chamado Fausto Silva, o Gigante FAUSTÃO. Tive a honra de fazer parte dessa primeira participação do talentoso Gusttavo Lima no Domingão há muitos anos atrás , quantas histórias e momentos inesquecíveis", falou sobre quando conheceram o Embaixador.

É bom lembrar que, nos últimos meses, Faustão havia dado entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para tratar uma infecção. "Fausto está encerrando o tratamento de uma infecção desde o final de dezembro e terá alta no final de semana", afirmou Luciana Cardoso em nota ao 'G1'. No fim de janeiro, ele teve alta hospitalar.

Esposa de Faustão fala sobre a saúde dele após dois transplantes

Esposa do apresentador Faustão, a produtora Luciana Cardoso marcou presença no leilão beneficente do ex-jogador de futebolRonaldo Fenômeno e Celina Locks. Ela chegou ao evento com seu filho caçula, Rodrigo, de 16 anos, e fez um comentário sobre a saúde do marido.

Fausto Silva está longe da TV desde 2023 e cuida da saúde após passar por dois transplantes de órgãos há um ano. Ele fez um transplante de coração e outro de rim em pouco tempo . Desde então, ele está focado em sua recuperação.

Inclusive, a esposa dele disse que o comunicador segue atento aos cuidados com a saúde . "Ainda temos muito caminho pela frente. O problema ainda não foi superado. Estamos fazendo o trabalho que precisa ser feito. Mas a união familiar é o mais importante, traz a força para que cada obstáculo seja superado no dia a dia", disse ela ao site Quem.

