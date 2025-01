Faustão recebe alta hospitalar após internação para tratar infecção

O apresentador Faustão teve seu quadro de saúde atualizado nesta sexta-feira, 24, após notícia de internação: 'Recuperado e bem'

O apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, teve seu quadro de saúde atualizado na tarde desta sexta-feira, 24. Segundo informações da assessoria de imprensa do veterano, ele já recebeu alta hospitalar e está se recuperando em casa.

"Nessa sexta, dia 24, o apresentador Fausto Silva concluiu seu tratamento para tratar uma infecção e já está em casa, recuperado e bem", declarou a equipe do comunicador ao colunista Lucas Pasin do site 'Splash', do UOL.

Faustão havia dado entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para tratar uma infecção. "Fausto está encerrando o tratamento de uma infecção desde o final de dezembro e terá alta no final de semana", afirmou Luciana Cardoso, esposa do apresentador, em nota ao 'G1' na quarta-feira, 22.

Até o momento, a data da internação do apresentador e o que teria motivado a infecção não foram informados pelos familiares. Ainda ao colunista Pasin, João Silva, um dos filhos de Faustão, tranquilizou o público e explicou que o pai estava bem.

"Agradeço a preocupação. Está tudo bem. Ele só está encerrando o tratamento de uma infecção", declarou o apresentador da Band. Vale lembrar que o veterano passou por dois transplantes nos últimos anos: de coração, em 2023, e rim, em 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Guilherme Silva (@joaosilva)

Faustão surge no 'Domingão' e entrega curiosidade sobre a filha

Recentemente, Faustão, que foi uma presença marcante nos domingos da TV brasileira, surgiu no programa 'Domingão com Huck', da Globo, para mandar um recado para sua filha, Lara, convidada por Luciano Huck para participar do quadro 'Quem vem para cantar?'.

Antes dela soltar a voz, Fausto deu um depoimento sobre a primogênita, fruto de seu casamento com Magda Colares, e contou que ela estudou música em segredo por nove anos. O apresentador só ficou sabendo do talento da jovem por causa do diretor musical e compositor Simoninha; confira detalhes!

Leia também: Faustão reaparece em fotos inéditas com a família na noite de Natal