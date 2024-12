Faustão reaparece em fotos inéditas com a família na noite de Natal

Longe da TV para cuidar da saúde, Faustão surge com sorrisão no rosto ao posar com os filhos e a esposa na noite de Natal

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está longe da TV há mais de um ano para cuidar da saúde. Ele passou por dois transplantes em poucos meses e ainda lida com as sequelas do tratamento. Com isso, o comunicador está mais recluso. Porém, ele abriu uma exceção ao posar com a família na noite de Natal.

O filho do meio dele, o apresentador João Silva, compartilhou as fotos da família reunida para a ceia de Natal. Nas fotos, Faustão apareceu com um sorrisão no rosto ao posar rodeado pelos três filhos, Lara, João e Rodrigo, e pela esposa, Luciana Cardoso.

“Que este Natal seja repleto de sorrisos, abraços e bênçãos para todos vocês”, disse João na legenda do post no Instagram.

Além disso, João Silva também mostrou uma foto da mesa da família com a ceia preparada.

Ceia de Natal da família de Faustão

Faustão recusou homenagem na TV

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi convidado a ir ao palco do Domingão com Huck, da Globo, mas recusou. Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, do portal F5, a ideia era que ele fosse ao programa dominical para ser homenageado por Luciano Huck, seu sucessor no comando.

O apresentador agradeceu a iniciativa, mas disse que ainda não se sente preparado para ir ao palco do Domingão, da Globo. A ideia da produção era homenagear o apresentador que antecedeu Huck em um especial neste fim de ano. No entanto, a pedido do veterano, sua participação foi adiada e deve acontecer apenas em 2025.

Vale lembrar que o Domingão do Faustão foi exibido aos domingos, de 1989 a 2021. Faustão saiu da Globo de forma repentina e sem uma despedida. Ele deixou a emissora para cuidar da saúde e foi substituído por Tiago Leifert no comando da Super Dança dos Famosos. Logo depois, o programa dele foi encerrado e substituído pelo Domingão com Huck. Após sair da Globo, Fausto Silva foi para a Band, na qual ficou até agosto de 2023.

