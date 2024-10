Jheny Santucci reflete sobre 'corpo perfeito' após o parto: 'Não se maltrate'

Namorada de Arthur Aguiar, Jheny Santucci deixou um conselho ao mostrar a evolução de seu corpo 8 meses após o nascimento do filho

A influenciadora digital Jheny Santucci usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão profunda a respeito de corpos pós-parto. Mãe do pequeno Gabriel, a namorada do ator Arthur Aguiar mostrou evolução ao longo dos últimos 8 meses e explicou que o físico ainda não voltou a ser como era antes da gestação.

Em seu Instagram oficial, Jheny publicou algumas fotos tiradas mensalmente por ela, sendo a última o registro mais atual. Ao longo de seu relato, a influenciadora aconselhou mulheres que deram à luz recentemente a não se cobrarem em relação a um 'corpo perfeito'.

"Barriga estufada, diástase de 2 centímetros, peito caído e celulites. Não consigo ainda fazer dieta louca porque sinto muita fome por causa da amamentação e todas as questões emocionais. Dificuldade em emagrecer por falta de dormir, isso porque tenho rede de apoio e babá durante o dia. Você tá aí se cobrando para ter uma barriga chapada igual da Virgínia? Gente, acorda, todos nós somos diferentes", iniciou ela.

"Tem vários fatores relacionados à genética, dinheiro, rede de apoio, tempo e cabeça boa para se dedicar em treinos e cuidados, o que nós mamães temos dificuldade depois de alguns meses após o parto, porque nosso instinto é pensar mais no filho, fora que o estresse, a privação de sono e várias outras emoções de uma puérpera atrapalham muito", continuou Jheny Santucci.

"Mamães, entendam que vocês são maravilhosas, geramos uma vida durante quase dez meses, é muito injusto cobrarmos da gente que em menos tempo voltemos ao normal, tanto de corpo quanto de emocional. Não se maltrate, tudo tem seu tempo. Cuide-se do jeito que você puder, faça o que estiver ao seu alcance fazer, seu filho vai crescer e você não vai se arrepender de ter se dedicado a ele, ele será bebê somente uma vez na vida. Existe tempo para tudo, calma", concluiu ela.

