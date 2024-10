Caso Rafael Miguel: Por que o julgamento de Paulo Cupertino foi anulado?

A Justiça de São Paulo anulou o julgamento de Paulo Cupertino, acusado de tirar a vida do ator Rafael Miguel e de seus pais; entenda

O julgamento do caso Rafael Miguel, ator assassinado em junho de 2019 junto com os pais, João Miguel e Miriam Miguel, foi anulado pela Justiça de São Paulo na quinta-feira, 10. A decisão ocorreu horas após o início da sessão em júri-popular.

O réu Paulo Cupertino, suspeito do crime, destituiu seu advogado alegando quebra de confiança. Tudo aconteceu depois que Isabela Tibcherani e Vanessa Tibcherani, filha e ex-companheira do acusado, respectivamente, deram seus depoimentos - tornados inválidos após a anulação.

Com isso, a Justiça fará o sorteio de novos jurados, além de marcar outra data para um novo julgamento. Cupertino está preso desde o dia 16 de maio de 2022, após passar cerca de dois anos foragido, e responde por triplo homicídio duplamente qualificado com motivo fútil.

Segundo informações do 'G1', o Ministério Público abriu o caso com a acusação de que Paulo Cupertino teria cometido os crimes contra Rafael Miguel e seus pais por não aceitar o namoro do ator com sua filha, Isabela. Dois amigos do homem, acusados de ajudá-lo a fugir, também são réus do processo.

Vale lembrar que a filha de Cupertino conseguiu permissão para depor no julgamento sem a presença do pai. De acordo com o portal LeoDias, inicialmente, a jovem solicitou que seu depoimento fosse feito à distância, mas a Justiça rejeitou essa possibilidade.

Como principal testemunha de acusação, considerou-se fundamental a presença de Isabela Tibcherani no tribunal.

Rafael Miguel e os pais foram mortos em 2019 - Reprodução / Instagram

Irmã de Rafael Miguel fala sobre justiça após anulação de julgamento

Irmã do ator Rafael Miguel (1996-2019), Camilla Miguel usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem aos pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel. Por meio de seus stories no Instagram, ela resgatou uma foto dos familiares e mencionou a esperança de justiça no caso.

A declaração da irmã de Rafael aconteceu logo após o julgamento, iniciado em São Paulo na quinta-feira, 10, ser anulado; confira mais detalhes!