Graciele Lacerda desvenda o 'mistério' de foto de seu ensaio gestante; veja

Após postar fotos de ensaio gestante de seu aniversário, Graciele Lacerda desvenda o truque que fez para aparecer 'flutuando' com balões

Grávida de uma menina, que se chamará Clara, a esposa de Zezé Di Camargo, a influenciadora digital Graciele Lacerda, deu o que falar nos últimos dias com o ensaio gestante que fez para registrar a gravidez e celebrar o seu aniversário de de 44 anos.

Radiante com a nova fase de grávida, a empresária do ramo da saúde surgiu deslumbrante nos cliques e intrigou ao surgir "flutuando" com balões, como se as bexigas fossem as responsáveis pelo seu "voo". Graciele Lacerda então revelou com um vídeo como foi feito o truque.

"No meu aniversário postei algumas fotos e em uma dela eu estava flutuando com vários balões. Recebi várias perguntas de vocês querendo saber como aquela foto foi feita. Bora desvendar o mistério? Então assista o vídeo dos bastidores daquela ensaio", postou ao mostrar que estava na verdade sentada em um banco branco, que foi apagado nos retoque no computador.

Ainda nos últimos dias, a influenciadora digital mostrou a evolução de sua barriga desde o segundo mês até o quinto. É bom lembrar que a famosa conseguiu a gestação na sétima tentativa após ter feito tratamento de fertilização in vitro por Zezé Di Camargo ser vasectomizado e ela ter passado dos 40 anos.

Graciele Lacerda relembra época que não queria ter filhos

Após anunciar que estava grávida de três meses de seu primeiro bebê com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda gerou muitas dúvidas sobre a novidade. A influenciadora respondeu perguntas dos fãs e fez revelações sobre como resolveu ter um herdeiro com o sertanejo.

Além de contar que conseguiu ficar gestante após várias tentativas de fertilização, a noiva do artista explicou que a dificuldade em ter um filho se deu por não ter congelado óvulos na faixa dos 30 anos, isso porque, na época, ela não queria ser mãe. Graciele Lacerda então compartilhou o que passava em sua cabeça no passado e o que a fez mudar de ideia para realizar seu sonho.

"Até os meus 38 anos eu falava que não queria ter filhos, mas por que que eu falava que não ia ter filhos? Porque a minha situação com Zezé foi muito conturbada, eu ouvi muitas coisas desnecessárias que acabou me bloqueando, fazendo eu desistir de ser mãe e tentar viver só meu relacionamento e bloqueei isso da minha vida e aí com 38 anos, eu e o Zezé voltando de um trabalho, a gente conversando e ele virou pra mim e falou bem assim: 'Acho que tá na hora de você rever isso e pensar em ter filhos porque pode acontecer de você lá na frente se arrepender e ser tarde demais', aí eu comecei a analisar", contou como tudo aconteceu. Leia mais aqui.