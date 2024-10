Rose Miriam conta que navio em que está saiu da rota do furacão Milton

Em navio viajando, Rose Miriam conta que rota foi mudada por conta do furacão Milton e esclarece que não está em zona de risco

Nos últimos dias a chegada do furacão Milton na Flórida, nos EUA, preocupou muita gente e fez vários famosos mudarem seus planos de viagem e até de moradia. A mãe dos filhos de Gugu Liberato, a médica Rose Miriam, causou preocupação por estar em um navio que passaria na rota do furacão.

Após receber várias mensagens preocupadas e questionando onde ela estaria, ela se pronunciou em sua rede social com fotos sorrindo e curtindo a viagem em alto mar. Rose Miriam então contou que o caminho foi mudado e que está tudo bem com ela.

"Recebi muitas mensagens falando que eu estava na rota do furacão Milton. Mas na verdade isso não aconteceu porque o comandante mudou totalmente o percurso original, que era de Tampa à Cozumel, para então irmos até Nassau, onde estou nesse exato momento.Está tudo bem graças a Deus. Fiquem com Deus", declarou ela.

É bom lembrar que os filhos de Gugu Liberato e Rose Miriam moram nos EUA. Recentemente, uma das gêmeas, Sofia Liberato, de 20 anos, comemorou uma conquista que teve no país. A jovem celebrou que conseguiu o documento de cidadã norte-americana.

A moça é a herdeira fitness de Gugu Liberato. Na rede social, ela sempre compartilha vídeos de seu treino, dieta e estilo de vida saudável na companhia de seu namorado. Além dela, o comunicador, falecido em 2019 após sofrer uma queda em sua casa em Orlando, teve a gêmea dela, Marina Liberato, e o primogênito, João Augusto Liberato.

Filho de Gugu se forma nos EUA e Rose Miriam celebra

O filho de Gugu Liberato com Rose Miriam, João Augusto Liberato, de 22 anos, teve uma nova conquista em sua vida adulta e a mãe compartilhou fotos do momento emocionante na rede social. O jovem, que mora com a família nos EUA, formou-se na universidade.

Orgulhosa, a médica postou várias fotos do herdeiro usando beca, chapéu e segurando o diploma. Apesar das disputas na justiça, Rose Miriam apareceu unida com João e as filhas gêmeas, Marina e Sofia, celebrando o momento especial. Veja fotos do momento aqui!