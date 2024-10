Lucas Buda revela por que recusou convite de A Fazenda: 'Priorizar'

Procurado pela CARAS Brasil, o ex-participante do BBB 24, Lucas Buda, ainda revela se entraria em outro reality no futuro

Lucas Henrique (30), que ficou conhecido como Lucas Buda durante o BBB 24, se tornou assunto nesta semana após recusar um alto valor para participar de A Fazenda 16 (RecordTV). O influenciador explicou que decidiu priorizar seu mestrado, porém, à CARAS Brasil ele revela que, para além dos estudos, existe uma promessa feita para sua mãe, Maria de Fátima, que morreu em 2017.

"Prometi para a minha mãe que ela teria um filho doutor antes de ela falecer, e eu só vou descansar quando realizar esse sonho coletivo", explica Lucas Buda , que pretende ingressar em um doutorado quando terminar o mestrado. "Tenho mais planos para a carreira acadêmica, quero continuar estudando."

Em entrevista ao podcast De Hoje a Oito, do jornalista Kadu Brandão, ele afirmou que estar cursando o mestrado é um grande sonho, e que batalhou muito para isso. Ele acrescenta que o curso também era um sonho de sua mãe, e, por isso, não aceitou entrar no reality rural neste momento.

Apesar disso, o influenciador não descarta a possibilidade de participar de outros realities. "Entraria sim em outro reality, e em A Fazenda, inclusive. Mas, nesse momento da minha vida, resolvi priorizar a realização do mestrado. É um sonho tanto meu, quanto da minha velhinha que já nos deixou nesse mundo."

Antes, o influenciador digital e professor tinha revelado que recebeu uma proposta em dinheiro para participar da 16ª edição do reality. Segundo Buda, a emissora teria oferecido R$ 70 mil para que ele entrasse na temporada do programa —que conta com sua ex-esposa, Camila Moura (30), no elenco.

Lucas Buda foi um dos participantes do Puxadinho escolhido para entrar no BBB 24. Ao longo do programa, ele fez alianças com nomes como MC Binn (30) e Giovanna Pitel (25), venceu cinco provas do Líder e foi o 19º eliminado do programa com 64,69% dos votos.

