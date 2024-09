Com câncer em remissão, Fabiana Justus compartilha sonho que pretende realizar

Completando 180 dias de seu transplante de medula óssea, Fabiana Justus compartilhou sonho que ainda deseja realizar: "Marco muito importante"

Diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro deste ano, a empresária Fabiana Justus usou as redes sociais na última segunda-feira, 23, para conversar sobre as etapas que marcaram seu período de tratamento. Com câncer em remissão desde junho, a filha de Roberto Justus relembrou seu transplante de medula e compartilhou sonho que deseja realizar.

“Eu estava conversando com a Dra. Joyce, que é uma das minhas médicas amadas, e ela falou: ‘Fabi, acho que um marco muito importante para você vai ser quando você puder conhecer seu doador.’ E gente, pelo amor de Deus, sim!”, iniciou ela nos Stories do Instagram.

E continuou: “Eu não quero colocar muita expectativa nesse encontro, porque depende dele. Eu, obviamente, quero conhecê-lo. Mas a gente só vai se conhecer se ele quiser me conhecer”.

Na sequência, Fabi explicou que foi informada que alguns doadores optam por não conhecer a pessoa compatível com sua medula. “Eu não entendo porque, mas eu espero, do fundo do meu coração, que meu doador queira me conhecer.”, confessou.

Se ele desejar, a empresária terá que esperar mais um ano para o tão aguardado encontro. “A gente só pode se conhecer quando der um ano e meio do meu transplante. Já passou meio ano, então falta um ano para eu conhecer o meu doador, se ele quiser me conhecer. Então torçam para que ele queira me conhecer, porque eu quero muito conhecer ele”, declarou Fabiana Justus.

Fabiana Justus comemora fase importante do tratamento

A última segunda-feira, 23, foi um dia super importante para Fabiana Justus. Isso porque a empresária completou 180 dias do seu transplante de medula. A famosa foi diagnosticada com leucemia no começo deste ano.

Em sua conta no Instagram, Fabiana compartilhou um carrossel de fotos. Em algumas, ela aparece sorridente com balões que simbolizam os 180 dias. Em outras, ela relembrou a festa que recebeu no hospital no dia da pega de sua medula.

"Esse carrossel mostra duas comemorações: a de hoje de 180 dias pós transplante e a do dia da pega da medula (09/04/2024)! Quanta coisa já se passou desde o dia que tiramos essa foto da pega! Muitas emoções, muitas bençãos, muito medo, muita garra, muita gratidão... passa um filme na cabeça! Comemorando cada vitória por aqui, porque a vida é maravilhosa e merece ser comemorada e, principalmente, vivida", escreveu ela na legenda.

Em seguida, Fabi desejou força para quem passa pela mesma situação. "Um beijo de força a todos que me acompanham e estão vivendo momentos difíceis! Os momentos de vitória e comemorações de vocês também irão chegar! Fé em Deus e muita força para todos", concluiu.