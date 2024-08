Ex-paquita Catia Paganote fala sobre fama e maturidade: 'Estou igualzinha'

Em entrevista à CARAS Brasil, Catia Paganote revela bastidores de reencontro das Paquitas na Globo e reflete sobre envelhecimento

Depois de 30 anos desde a sua estreia na TV Globo com a Paquita Miuxa, Catia Paganote (48) reencontrou colegas nos corredores da emissora para a gravação de um especial do Altas Horas e garante que os bastidores foi marcado por uma farra generalizada. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abriu a intimidade, falou sobre amizade e amadurecimento da imagem como ex-Paquita, que mantém até hoje.

"Eu não tenho medo de envelhecer, porque eu cuido muito de mim, cuido da aparência, da academia, eu gosto de me sentir bem comigo mesmo e eu venho fazendo isso há muito tempo, então o envelhecimento pra mim está sendo ótimo, porque todo mundo diz que eu estou igualzinha, que eu não mudei quase nada", comemora.

"Mas lógico, o corpo cansa, a gente já não tem mais todo aquele fôlego, já sou mãe, já tenho minha casa, já fui casada quatro vezes, então assim, as pessoas ainda me param para dizer que eu tenho a mesma ‘carinha’, então pra mim está sendo maravilhoso envelhecer e ainda sendo reconhecida com a mesma carinha", diz Catia, com o sorriso no rosto.

No último mês, Catia esteve ao lado de outras Paquitas no programa Altas Horas, da TV Globo, onde participaram de um especial para relembrar os velhos tempos atuando nas manhãs da emissora e viajando por todo o mundo ao lado de Xuxa. Segundo a artista, retornar para a emissora com as amigas foi marcante.

"Foi o máximo voltar para a Globo, que foi uma emissora onde eu tive quase toda a minha carreira, o maior reconhecimento, com as Paquitas, com a Xuxa, e falando de uma coisa tão bonita, de um sonho realizado, que foi ser Paquita. Foi inédito, foi divino", diz ela, que fez parte do time seleto de Paquitas que estará no documentário Para Sempre Tão Bom: Paquitas, do Globoplay.

Segundo a loira, estar reunida mais uma vez ao lado das amigas, a qual garante que até hoje mantém contato com boa parte delas, foi uma verdadeira festa. "Parecia que eu nunca tinha ficado longe das Paquitas e da Xuxa, foi uma agitação", conta.

"Também conheci mais as meninas que foram da última geração, que a gente conhecia, mas não tinha tanta intimidade, então a gente trocou muitos assuntos. Acho que foi uma farra de muita saudade, de conhecimento, porque agora nós somos mulheres, né? A gente trocou muitas ideias sobre mães, filhos, mundo artístico também e trabalho. Foi demais", revela ela, que recentemente esteve no elenco do reality A Grande Conquista, da Record.