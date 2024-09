Ex-mulher de jogador, Clara Monteiro exibe hematomas de agressão

Sem dizer o autor da agressão, Clara Monteiro, ex-esposa de jogador de futebol, exibe machucados pelo corpo e faz desabafo

A influenciadora digital Clara Monteiro compartilhou uma carta aberta em sua rede social falando de uma agressão vivida em um relacionamento tóxico. Sem citar nomes, a jovem postou uma série de fotos exibindo os hematomas pelo corpo.

A moça, que tem uma filha de um ano e alguns meses, chocou os seguidores ao mostrar a quantidade de machucados que tinha no rosto e em outras regiões. Além dos roxos perto do olho, costas e pernas, ela ainda exibiu alguns arranhões. Clara Monteiro então abriu o coração e compartilhou sobre ter anseio de revelar as agressões sofridas no último ano.

“Pensei em inúmeras vezes se iria realmente expor minha vida aqui. Mas eu simplesmente não tive outra opção, eu estou exausta. Já ultrapassei os meus limites. Eu cansei! Cansei de me calar, cansei de me esconder e de me sabotar por diversas vezes, devido a esta situação. Hoje, venho através desta carta aberta, para o meu eu, sobre algo que me assombra dia e noite. Sei que vou levar comigo ao decorrer dessa vida, essa cicatriz e esse trauma, misturado com esse sentimento de angústia no meu interior”, disse.

“Mas sobre isso tudo, eu preciso me manter forte nessa situação, todas as manhãs e sei que sou uma mulher forte pra caramba e consegui me manter firme e de pé sozinha até aqui. Mas não estou aqui, depois de tanto tempo, para deixar passar em branco. E, sei que diversas mulheres passam por isso, todos os dias. Quero que todas as mulheres leiam e tenham certeza que, por mais difícil que seja, você consegue sim sair de uma agressão psicológica, agressão física e verbal”, falou ela.

Clara Monteiro ainda reforçou: “Eu desejo forças para todas as mulheres que passam por isso. E sair disso tudo é muito difícil, mas não é impossível!”.