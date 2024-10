Ex-MasterChef Helton Oliveira recorda acidente com a mãe: 'Ficou nove dias em coma'

Em entrevista à CARAS Brasil, Helton Oliveira ainda explica reação da mãe, a cantora gospel Ellis Oliver, após assumir o romance com Vitor Barreto

Ex-participante do MasterChef (Band), Helton Oliveira (24) assegura ter uma relação de amor com a família. Filho da cantora gospel Ellis Oliver, o criador de conteúdo conta que, aos 7 anos, sofreu um grave acidente de trânsito e sua mãe o salvou, ficando nove dias em coma.

"Eu estava dormindo no banco do passageiro sem cinto, quando o carro teve uma colisão frontal a 120km por hora. Na freada ela me segurou. Minha mãe quebrou as costelas para me salvar, eu quebrei as duas pernas", conta Helton Oliveira , em entrevista à CARAS Brasil. "O respeito por ela e valorização sempre existirá. Ela é minha rainha."

Na última quinta-feira, 3, a relação do ex-MasterChef com a mãe veio à tona após tornar público o namoro de três anos com o influenciador Vitor Bareto. Oliveira explica que seus mais aceitam sua orientação sexual, porém, não concordam por seguirem uma religião.

O influenciador afirma que tem a família como bem mais precioso em sua vida, e entende que seja um processo para os pais. Ele assegura que não enxerga como um problema a religião, e que, com o tempo, entendeu que não tem nada de errado por namorar outro garoto. "A vida ela é uma só, eu jamais deixaria de viver minha vida para agradar alguém."

Apesar disso, Oliveira também diz que tem uma relação amorosa com os pais. "É algo que ainda não sinto pronto para argumentar, mas ainda não vejo isso como uma resposta concreta de que eu tenho o 'apoio'. Meus pais me amam nitidamente", explica. "Me sinto um pouco triste por não ser algo 'normal' dentro da minha casa. De fato, meus pais aceitam, mas não concordam."

O influenciador explica que decidiu tornar o namoro público por sentir verdadeiramente amor por Vitor. Ele diz que os dois passam quase todos os dias juntos, e já visitaram mais de 20 países um ao lado do outro.

CONFIRA ANÚNCIO DO EX-MASTERCHEF HELTON OLIVEIRA: